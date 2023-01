Y 2023 se mueve… trayendo una buena noticia por partida doble; The New Pornographers, ese dreamteam del indie canadiense ha decidido acelerar en su carrera y preparar el terreno para que llegue el sucesor de In The Morse Code of Brake Lights, su álbum de 2019.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Ahor ya suena “Really Really Light”, un tema en el que alternan voces masculinas y femeninas en torno a un sonido ponchado y directo que sostiene a la frase del título que se repite casi como un mantra; se trata de una canción que calará con facilidad en la Indie Nation.

Pero este nuevo sencillo no llega solo… la otra buena noticia es que ahora han fichado por Merge Records, uno de los sellos independientes de mayor reputación y con un elenco delicatessen en el que figuran Superchunk, Teenage Fanclub y Caribou, además de que ahí estuvo Arcade Fire.

Su siguiente álbum -el noveno- llevará por nombre Continue as a Guest y han estado trabajando en él desde el apartamento que Carl Newman tiene en Nueva York y en dichas sesiones de grabación pasaron por ahí el saxofonista Zach Djanikian y Sadie Dupuis, miembro de Speedy Ortiz, quien participó en la composición de una de las canciones.

Continue as a Guest se editará el próximo 31 de marzo y en él ya no participa Dan Bejar, mejor conocido como Destroyer, quien se concentra en su proyecto solista, pero que todavía dejó la semilla de esta pieza que ahora fue trabajada y concluida por Newman, que se dio tiempo para revelar cuáles era sus móviles creativos: “En mi mente, estaba luchando por un pequeño Tom Petty de la era de Jeff Lynne, un clásico“… el resultado ya suena con todo su punch.

