The Libertines vuelven con ‘All quiet on the Eastern Esplanade’ 

Mucho ha pasado en el mundo de la música desde que The Libertines alcanzaron la cumbre con su álbum debut, Up the bracket (2002). Los mismos músicos han sufrido mutaciones definitivas, idas y venidas, triunfos y fracasos. Sin embargo la banda está de vuelta con un disco flamante: All quiet on the Eastern Esplanade.

Se trata nada menos que del cuarto álbum registrado en estudio por los de Londres y el primero que los músicos editan tras nueve años de silencio. De modo que no estamos ante una bagatela y, por supuesto, las expectativas que hay alrededor de las doce canciones que los liderados por Pete y Carl han creado son bastante altas, pues poseen urgencia a la hora de la ejecución y precisión al momento de ser producidas.

The Libertines / All quiet on the Eastern Esplanade / Libetines Recording Limited-Universal Music, 2024

All quiet on the Eastern Esplanade aloja composiciones escritas por el propio cuarteto bajo la producción de Dimitri Tikovoï (The Horrors). La obra fue grabada en The Albion Rooms en apenas cuatro semanas (de febrero a marzo del año pasado). La mezcla del trabajo es cortesía de Dan Grech-Marguerat (Paul McCartney, Lana Del Rey). Es decir: luce excelso el equipo convocado por The Libertines.

The Libertines luchan por seguir vigentes, pero ¿lo están logrando?

“Realmente nos unimos como banda. Fue un momento de paz y unidad poco común, con todos los miembros contribuyendo”, ha dicho Doherty sobre su nuevo paso discográfico. Mientras tanto, Barat ha resumido la historia fonográfica de la banda así: “Nuestro primer álbum nació del pánico y la incredulidad de que realmente se nos permitiera estar en un estudio; el segundo nació de la lucha y la miseria total; el tercero nació de la complejidad; éste se siente como si todos estuviéramos en el mismo lugar, a la misma velocidad, realmente conectando”.

El combo completado por John Hassall y Gary Powell lucha por sostener una historia discográfica de altura con tal de que su legado se expanda. Pero, ¿lo está logrando? Tú tienes la respuesta.

