Elbow: “¿Adónde huir con tu amada? ¡A México!”

Al otro lado del monitor, Guy Garvey llama a su hijo para sentarlo en sus piernas y, señalando la pantalla, decirle: mira, quien esta ahí es de México. El niño asiente, sonríe y saluda; su padre luce pleno y así mismo lo asume, al contar que en su vida actualmente todo parece estar a favor. Claro, en el jubiloso cajón arroja también el décimo álbum que la banda que lidera acaba de editar, Audio vertigo. Una obra franca, llana sí, bajo los términos que Elbow practica; es decir, siempre apelando a ese detalle reticente que te hace volver una y otra vez a los tracks, buscando iluminar sonidos.

Cuando el vástago de Garvey aparece, ya hacia el final de la charla, al progenitor se le ilumina la mirada recordando lo dicho minutos atrás; “¿será una señal de que estamos por volver?”, inquiere ahí, apelando a “Good blood Mexico City”, uno de los once temas que Audio vertigo (Polydor Records, 2024) hospeda y que de alguna manera termina por brillar especialmente durante la charla. El hombre añora México en verdad, y no deja de decirlo, aprovecha cada hueco para resaltarlo y luego se despide sonriente, sabiéndose satisfecho con el sonido que despliega hoy día al mando de Elbow, fiel reflejo de éste, su presente fulgurante.

Hablemos de algunos temas del nuevo plato de Elbow. Tomando como referencia del track abridor, cuenta Guy, ¿qué clase de cosas te has estado diciendo a ti mismo durante los últimos años?

A lo largo de los años recientes he tomado la determinación de divertirme. Me digo que estoy felizmente casado y que tengo un niño adorable, y que además sigo tocando en una banda fabulosa. Me digo desde hace un par de años que me la estoy pasando bien.

Por su lado, “Lover´s leap” marca un antes y un después para Elbow. Un tema funkie, rebosante de percusiones y con un estupendo arreglo de metales.

Ese tema llegó de modo muy natural. Nuestro bajista, Pete Turner, empezó con la canción. E inusual en él, pero llegó con una línea rápida de bajo, en la onda afrobeat, entonces todos decidimos referirnos a Grandmaster Flash y pusimos el riff y el coro. Y ya, teníamos la canción lista, muy rápido. Una parte de la letra viene de una composición que llevaba diez años abandonada, quizá más tiempo. Los metales fueron lo último que añadimos. El tema requería de un clímax sónico y todo se conjuntó muy bien cuando noté que hacía falta que tomara yo el rol de crooner, así que hice mi mejor interpretación a la Roy Orbison. Unir todo eso fue pura diversión.

¿Qué hay de “Good blood Mexico City”? Debe haber una gran anécdota detrás de un título así.

Al momento de estarle dando forma a esa canción Taylor Hawkins, de los Foo Fighters, falleció. Y nosotros le abrimos a los Foo Fighters en la Ciudad de México. Entonces conocimos a la banda, y claro, a Taylor, un hombre amistoso y cálido. Y no sé, algo de esa composición me recordaba los primeros días de los Foo Fighters. Así que al hacerla en mi cabeza estaba Taylor, pero también todo lo que conocí estando en México, viviendo experiencias asombrosas.

Desde hacía tiempo que quería regresar allá porque, de hecho, no es la primera vez que nos referimos a ese país en una canción, ya lo habíamos hecho con “Mexican standoff”, hace varios años. Esa canción llegó a nosotros una vez que salimos de un programa de radio sabiendo que contábamos con fans en México.

“Good blood Mexico City” nació al imaginarme a mí mismo con la mitad de la edad que ahora tengo y enamorado por vez primera. Pensaba: si eso me pasara, ¿adónde huiría con mi amada, adónde escaparíamos juntos? ¡Pues a México! Y ahí está el coro del tema.

Hay otro título sugerente en Audio vertigo: “Knife fight”.

Ese tema habla de algo que me sucedió en realidad. Estábamos en Estambul, toda la banda, fuimos a tocar. Era mi primera vez en Turquía y encontré un café que se llamaba Little Wing, ya sabes, como la canción de Jimi Hendrix, y pensé que esa era una buena señal. Pasé todo el día allí, escribiendo en mi diario, hasta que por la noche entraron dos tipos de unos cincuenta años de edad. Eran amigos, pero empezaron a discutir y uno de ellos sacó una navaja. Yo estaba asustado, imaginaba lo peor, la prisión incluida; pero minutos después ambos estaban riéndose. No lo podía creer.

¿De dónde vino el título del álbum, Audio vertigo?

Es el nombre de una canción que aún no ha sido dada a conocer. Buscaba yo un indicativo de que éste es un trabajo distinto, energético, no tan serio como el previo. Porque el anterior es delicado; éste es pura diversión. La idea es: escúchalo y diviértete. Y bueno, las dos palabras del título combinan bien.

¿Has sufrido vértigo al escuchar música?

No. Pero Pete Turner sí. ¿Conoces a David Essex? Es que él tiene un tema llamado “Rock on”. Lo produjo Tony Visconti y tiene dos líneas de bajo, una está en el canal izquierdo y la otra en el derecho. Al escuchar esa canción Pete siente mareos.

Atendiendo este disco, y más tras tener claro que Elbow viene de confeccionar una obra magnificente como lo es Flying dream 1 (2021), me pregunto si sueles confiar en ti mismo, en que lo que harás funcionará irremediablemente, ¿o es que dudas con frecuencia de tu obrar?

Mi experiencia me ha dejado saber lo que significa la preocupación. Afligirse es una pérdida de tiempo. A veces es frustrante saberse incapaz de hallar algo en especial, no llegar a ningún lugar tras pasar horas y horas intentándolo. Hablando de que la música es espontánea, resulta bueno alejarse, marcar distancia y luego volver para hacer lo primero que te venga a la mente y, después, de nuevo dejarlo por allá.

Tras tantos años en Elbow, al final de un largo día de trabajo los miembros de la banda solemos preguntarnos, ¿y qué, conseguimos algo interesante esta vez? Nos respondemos nosotros mismos: lo sabremos hasta mañana. Hay que distanciarse y escuchar con los oídos frescos. Pero, ¿sabes? Me sigo sorprendiendo a mí mismo. Como escritor de canciones uno sabe que todo viene de diversos lugares, de algo que se escucha en la calle o de cierta canción que se conoce de pronto. En ese sentido yo nunca diría que soy un genio genuino.

Y en la vida diaria, Guy, ¿funciona esto de dejar descansar las cosas?

Sí, se llama paciencia. Ahí una gran enseñanza. Aprendí a manejar hace cuatro años apenas. Mi mejor amigo es Pete Jobson, bajista de la banda I´m Kloot, un artista gigantesco. Y bueno, cuando él toma el volante lo hace con mucha calma, pero los automovilistas que van detrás de él no paran de tocar el claxon. Pete posee una actitud zen, les dice a los demás que todo está bien, que se relajen. Le contaba todo esto a mi instructor de manejo, un tipo muy joven, y él me decía cada vez que yo me alteraba: hazlo como Pete, vamos, sólo hazlo como Pete. Porque sí, Pete es amable, es paciente.

Hace no demasiado Elbow interpretó una versión de “We have all the time in the world”, de Louis Armstrong, para la BBC. ¿Existe algún otro tema que te gustaría apropiarte?

Me gustaría interpretar alguna canción de REM. Me encantan “Drive” y “Star me kitten”, ambas de Automatic for the people. También me gusta mucho “Perfect circle”, del Murmur. Es hermosa, me recuerda cuando iba a la Universidad y varios de mis amigos abandonaron los estudios, todos el mismo día, y yo pensaba que no volvería a verlos de nuevo. Escuchaba mucho “Perfect circle” entonces, me fue de gran ayuda hacerlo.

Te confieso que a mí últimamente me ha ayudado mucho un tema de Elbow, “Six words”. Y debo agradecértelo.

¡Ah! Es una de mis canciones favoritas. Yo también te agradezco hacerme saber esto.

