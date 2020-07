Brian D’Addario y Michael D’Addario son los miembros de The Lemon Twigs, crecieron en una familia de músicos, su papá es la leyenda Ronnie D’Addario, y el mes de agosto van a estrenar Songs For The General Public, una colección de canciones con influencia del rock hecho en los 70a, mencionando a Bruce Springsteen o Billy Joel entre sus influencias.

Luego de poder escuchar el disco me enlazaron por teléfono con Mike, quien toca (guitarra, teclado, voz, percusión, batería, bajo dentro de la banda, este disco muestra muy fuerte las influencias de otros tiempos, mientras que los hermanos juegan con su imagen travistiéndose.

Al momento hay dos sencillos de este disco venidero fuera, “The One” y “Moon”, mientras que el disco muestra canciones aún más potentes con calidad de sencillo, que me dan vuelta en la cabeza.

-Siendo hijos de Ronnie, seguro crecieron en medio de mucho equipo, y con una vida muy relacionada a la música ¿pero qué tan presente estuvo su padre en su formación musical?

Estuvo bastante presente, fue como un don, siempre todo mundo supuso que nosotros podríamos hacer música, teniendo su presencia ahí, de hecho no puedo concebir la música sin relacionarlo a él.

-¿Qué es lo que más atesoras de haber crecido con tu padre?

No lo sé, quizá el sentarnos a ver en la televisión a Johnny Carson o los Hermanos Marx, no hablamos mucho de música, más bien nuestra relación es más de sentarnos a ver la tele.

-Ya pude escuchar su disco venidero y me sorprendió bastante, suena a muchas cosas, pero a ciencia cierta ¿que estaban escuchando mientras trabajaban en estas canciones?

Realmente no escucho muchas cosas que suenen a mi música, lo que hacemos es solo dejarnos ir y fluir dando vida a este sonido, pero en verdad lo que más escucho es trap, me gusta mucho Gucci Mane.

Pero también escucho mucho pop italiano viejito, también el folk de Albania, no sé, no hay algo en lo que me haya obsesionado para dar vida a este disco, simplemente fue lo que salió.

-Viven en Nueva York, y grabaron parte del disco allá, y otra parte en Los Ángeles ¿Cómo fue trabajar en estos dos ambientes, y ciudades tan diferentes?

Creo que fue algo que queremos y buscamos, había canciones que queríamos que sonaran a Nueva York, pero había otras que necesitaban otro ambiente, así que fuimos a buscarlo a Los Ángeles, y logramos generar esa sensación.

-Me encanta como abre el disco con “Hell on Wheels” ¿de donde salió la idea de esta canción?

Queríamos retratar la idea de cuando eres joven y solo vas por ahí en tu auto con tus amigos sin que nada realmente te importe, simplemente la pasas bien, esta canción fue una especie de nuestra propia versión de “Friday”de Rebecca Black.

-¿Cómo eligieron que “The One” y “Moon” ibana ser los sencillos de este álbum?

Yo quería que “Hell on Wheels” fuera sencillo, para mi todas las canciones me parecían ideales para que pudieran serlo, pero realmente fue la disquera (4AD) quien eligió “Moon”, después para el segundo sencillo sugirieron que fuera “The One”, pero si nos dieron la opción de elegir entre las 10 canciones, al final “The One” estuvo bien.

-“Ashamed” se me hace el gran final del disco, me recordó a Simon & Garfunkel ¿qué hay de esta canción?

Simplemente salió, fue una canción inesperada, realmente fue grabada la primera vez que la canté, fue un sentimiento que me nació de repente, esta es la primera vez que lo veo a la distancia, grabé la primera parte en Los Ángeles y eso baja, va desapareciendo en un fade out, para dar paso a la otra parte en la que termina la canción, eso ya lo hice en Nueva York, simplemente fue una idea que me salió, sentí que así debía ser esa canción, y me dejó muy satisfecho.

-En estos momentos no habrá forma de salir de gira para presentar Songs For The General Public ¿pero ustedes tienen ya planeado algo, como visualizan el futuro de su carrera en medio de este encierro por la pandemia?

No veo el momento para salir de gira aún, seguramente lancemos otro disco más antes de salir de tour, no queremos perder el tiempo, ni dejarlo pasar para luego reactivar algo que ya estaba ahí, así que no me sorprendería que para el próximo año tengamos otro material.

-Mientras hablamos en estos momentos están pasando muchas manifestaciones y protestas en Estados Unidos por el abuso de fuerza de la policía y el racismo ¡cuál es tu posición ante movimientos como el Black Lives Matters?

En verdad existe un racismo sistemático y es terrible, es momento de que el sistema rinda cuentas a la gente por la injusticia. Pero más allá de eso no tengo nada que decir.

Así que síguele la pista a The Lemon Twigs, porque son un proyecto que tiene en su ADN el rock, y lo que hacen es una gran labor por mantener vivo este estilo musical que tanto nos gusta y que tanto nos llena de vida, aunque parezca que no está en su mejor momento en su historia. Además Mike nos muestra que no está peleado el rock con otros estilos musicales como el trap, todo puede convivir e incluso se pueden nutrir uno del otro. incluso en el pasado este grupo ya comparó al trap con el Heavy Metal.