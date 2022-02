El bajista Kasim Sulton aparece sonriente en la pantalla. Le sobran razones para ello: ha tocado al lado de Todd Rundgren en Utopia, Blue Öyster Cult, el recientemente fallecido Meatloaf, Hall & Oates y Patti Smith, entre otros; pero en esta ocasión se apersonará en el Pepsi Center (8 de febrero, 20:3o hrs.) como parte de The Gilmour Project para celebrar el 50 aniversario del lanzamiento de The dark side of the moon, icónico disco en la historia del rock.

TXT:: David Cortés

Sulton, quien además es una de las voces principales de la banda, recuerda la primera vez que escuchó dicho álbum: “justo cuando salió, en 1973, yo tenía 17-18 años, y era un género completamente nuevo de música, con el que nadie estaba familiarizado por la combinación de jam band y canciones. No era como Frank Zappa o King Crimson, era de otra clase, una música completamente nueva”.

Hace cincuenta años, el 20 de febrero de 1972, Pink Floyd subió al escenario del Rainbow Theatre de Londres para tocar estas canciones que estaban en proceso de gestación —la grabación del ahora tan memorable concierto la pueden encontrar en el bootleg: Dark side of the Moon (Eclipse. A piece for assorted lunatics).

Para Sulton, la vigencia de esta placa “tiene que ver con la calidad y con el hecho de que si tienes un concepto y logras poner a la gente adecuada alrededor para darle vida, la magia que sucede hace que todo tenga sentido, es como si las estrellas se alinearan, la química fluyera y crearas algo que no existía antes. Y si le hablas a un número tremendo de gente y esto sigue año, tras año, tras año, con el mismo impacto en la audiencia, eso define a un disco como éste y lo vuelve vigente luego de 50, 60 o 70 años”.

El concierto de The Gilmour Project del próximo 8 de febrero es una especie de evocación de aquél tour de 1972, dice Sulton. La primera parte del show “está formada por The dark side of the moon, de principio a fin, mientras en la segunda hay varias canciones de David Gilmour combinadas con otras composiciones que por primera vez se tocarán en vivo, como ‘Echoes’ que creo Pink Floyd nunca presentó en directo, y otras como ‘Set the controls for the heart of the sun’, composiciones muy excitantes. ‘Brain damage’ es uno de mis temas favoritos de todos los tiempos, mientras ‘Shine on you crazy diamond’ es un gran momento de la noche. Me encanta cantar esa canción”.

Además de Sulton en bajo y voz, The Gilmour Project está integrado por Jeff Prevar (guitarra), Praire Prince (batería), Mark Karan (guitarra y voz) y Scott Guberman (teclados), todos ellos músicos que han tocado con Crosby, Stills & Nash, Bob Weir y Phil Lesh. Todos ellos, dice Kasim, “llevarán la música de Pink Floyd y David Gilmour a lugares que jamás antes habían llegado”.

El próximo 8 de febrero será la sexta ocasión en la que esta banda se presentará. Dice Sulton: “Para mí es algo muy fresco, muy emocionante; tal vez si en cinco años tenemos una nueva conversación te diga que sí, que hay momentos en los cuales me he cansado, pero ahora es muy excitante. Estoy muy agradecido con Roger Waters porque las partes de bajo no son muy difíciles y me puedo concentrar en cantar”.

¿Qué puede esperar el público mexicano de A piece for assorted lunatics? “Un show impresionante de la primera a la última nota, los vamos a entretener todo el tiempo. Si son fans de Floyd van a enloquecer, pero también creo que si no lo son el show les va a encantar. Así que háganse un favor, consigan un boleto y vayan. Y si son músicos lo van a disfrutar más: quienes integran la banda son de lo mejor”, concluye Sulton.