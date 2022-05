Diana Ross y Tame Impala han compartido la canción colaborativa que hicieron para el soundtrack de Minions: The rise of Gru.

Los pequeños amigos amarillos están por llegar de nuevo a las salas de cine y con una banda sonora increíble. Si bien la colección de canciones se estrenará hasta el próximo primero de julio, el día de hoy se compartió un adelanto con la especial colaboración de Ross y Tame Impala, titulada “Turn up the sunshine”.

Este nuevo tema mantiene los ritmos clásicos de la icónica cantante, mientras que Kevin Parker se encargó de ponerle destellos de psicodelia, como sólo él sabe hacerlo. “Turn up the sunshine” es optimista de pies a cabeza, ya que no sólo su sonido te transmite esa buena vibra, sino que en sus lyrics también encontramos a Diana Ross recordándonos que siempre hay luz al final del túnel.

La banda sonora de Minions: The rise of Gru rendirá homenaje a la música de la década de los setenta, con covers de éxitos de ésa época interpretamos por importantes artistas contemporáneos. Phoebe Bridgers, St. Vincent, H.E.R., BROCKHAMPTON, Thundercat, Caroline Polachek, Kali Uchis y Brittany Howard, son algunos de los músicos que participan.

El track de Tame Impala y Diana Ross ya se encuentra disponible en plataformas digitales y recuerda que la película Minions: The rise of Gru también se estrenará el primero de julio.

Fotos de portada vía Facebook Diana Ross / Facebook Tame Impala.

