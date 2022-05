Se ha compartido la lista de artistas que contribuirán en el soundtrack de la nueva película de Minions, The rise of Gru.

Nuestros queridos amiguitos amarillos, que nacieron en la franquicia de Mi villano favorito, están por estrenar su próximo filme. Ésta vez, las aventuras de los minions estarán situadas en los 70’s, una de las épocas más importantes de la industria musical; por esto mismo su banda sonora tomará un rol muy importante y tan sólo de ver a los músicos involucrados, ya podemos esperar que sea toda una joya.

Según se informó, el soundtrack de The rise of Gru, que estuvo bajo la producción de Jack Antonoff, estará conformado por covers de algunos de los mayores éxitos del funk, pop y soul de la época. Estas nuevas versiones serán creaciones de artistas contemporáneos, incluyendo a Phoebe Bridgers, BROCKHAMPTON, Thundercat, Caroline Polachek, Kali Uchis, St. Vincent, Brittany Howard, entre otros.

“Goodbye to love” de Carpenters, “Funkytown” de Lipps Inc, “Bang bang” de Nancy Sinatra, “Hollywood swinging” de Kool & The Gang, “Black magic woman” de Santana, “Shining star” de Earth, Wind and Fire e “Instant karma” del ex Beatle John Lennon, son algunos de los temas que han sido versionados para la banda sonora de la película.

Pese a todos estos prometedores covers, el diamante más grande del soundtrack será una canción original que une el talento de Tame Impala con la legendaria cantante Diana Ross. Titulado “Turn up the su shine”, el tema se estrenará en plataformas digitales el próximo 20 de mayo, como adelanto del proyecto.

La banda sonora completa de Minions: The rise of Gru se lanzará el primero de julio a través de Decca Records. La película llegará a las salas de cine este mismo día.

Tracklist:

01. Turn Up The Sunshine – Diana Ross ft. Tame Impala

02. Shining Star – Brittany Howard ft. Verdine White (Earth, Wind & Fire 1975)

03. Funkytown – St. Vincent (Lipps Inc in 1979)

04. Hollywood Swinging – BROCKHAMPTON (Kool & The Gang 1974)

05. Desafinado – Kali Uchis (Stan Getz & Joao Gilberto 1959)

06. Bang Bang – Caroline Polachek (Nancy Sinatra 1966)

07. Fly Like an Eagle – Thundercat (Steve Miller Band 1976)

08. Goodbye To Love – Phoebe Bridgers (The Carpenters 1972)

09. Instant Karma! – Bleachers (John Lennon 1970)

10. You’re No Good – Weyes Blood (Linda Ronstadt 1975)

11. Vehicle – Gary Clark Jr. (The Ides of March 1970)

12. Dance to the Music – H.E.R. (Sly and The Family Stone 1967)

13. Black Magic Woman – Tierra Whack (Santana 1970)

14. Cool – Verdine White

15. Born To Be Alive – Jackson Wang (Patrick Hernandez 1979)

16. Cecilia – The Minions (Simon & Garfunkel 1970)

17. Bang Bang – G.E.M. (Nancy Sinatra 1966)

18. Kung Fu Suite – RZA

19. Minions: The Rise of Gru Score Suite – Heitor Pereira

Fotos de portada tomadas del Facebook de los artistas.

