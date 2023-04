Talking Heads revivirán ‘Stop making sense’

Hace unos días apareció un video donde vemos a David Byrne recogiendo en una tintorería de Nueva York el famoso traje oversized que usó en el legendario concierto Stop making sense. El ex-Talking Heads exclama “ya tiene tiempo”, mientras el encargado busca la prenda para que, pocos instantes después, la misma sea llevada al mostrador. “¡Éste es!” exclama Byrne. La imagen cambia y lo vemos pedalear de regreso a casa, donde se prueba el traje frente al espejo mientras baila al ritmo de “This must be the place” y aparecen imágenes originales de la película lanzada en 1984.

TXT:: Jacobo Vázquez / FOT:: Kathy Landman

La productora A 24 ha preparado una exhibición a nivel mundial de Stop making sense, esta vez con calidad 4K. Sin duda una gran oportunidad para que los viejos y nuevos fans de la banda de Nueva York tengan la oportunidad de apreciar lo que muchos consideran como uno de los mejores conciertos de rock jamás filmados. Y es que el director Jonathan Demme capturó la esencia de uno de los grupos que cambió los paradigmas del rock, llevándole a un nivel de creatividad que a casi cuarenta años sigue sorprendiendo. La puesta en escena de Stop making sense combina de manera magistral música, teatro, baile y, por supuesto, rock, la cual ha corroborado que los Talking Heads ha sido uno de los grupos más originales de aquella explosión punk de finales de los setenta en Nueva York.

Además de la exhibición de la versión en 4K de la cinta, también se lanzará una reedición en vinyl doble de este clásico de los Talking Heads, programada para ver la luz durante el mes de agosto. Así que estén pendientes de las fechas de exhibición para ver y escuchar como se merece a los clásicos como: “Psycho killer”, “Life during wartime” y “Burning down the house”, entre otros.