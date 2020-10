Stevie Nicks, la reina bruja, acaba de estrenar una nueva canción que rompre un silencio musical de más de 6 años. La nueva creación de una de las voces de Fleetwood Mac se llama “Show Them the Way” y llega justo cuando “Dreams” se ha convertido en toda un sensación de TikTok.

La nueva canción de Stevie Nicks te hará recordar por qué este personaje es todo un referente en el mundo de la música. “Show Them the Way” luce totalmente la voz rasposa de nuestra diva gitana favorita.

Lo que no vamos a negar es que la nueva canción es una oda casi cristiana en la que la reina bruja nos hace saber que debemos de dedicar unas cuantas oraciones para correjir el rumbo del planeta y nuestras conciencias.

Aún así, la voz de la cantante de Fleetwood Mac sigue siendo estremecedora a su manera. John F. Kennedy, Bobby Kennedy, John Lewis y Martin Luther King Jr. son algunos de los nombres que también aparecen en la nueva composición.

Cameron Crowe será el director encargado de crear un video para el regreso oficial de la cantante. Puedes escuchar la nueva canción “Show Them the Way” a continuación:

Fotos vía Instagram.