Praga, la capital de la República Checa esconde entre sus edificios góticos, renacentistas y barrocos algunas bandas interesantes, como Somniate, un quinteto de Black Metal fundado apenas en 2017 y que el 30 de junio editó su disco debut, el EP The Meyrinkian Slumber. La versión en CD y vinil salió bajo el sello Lavadome Producciones y se hizo una edición especial en casete a cargo de Cloven Hoof Brewing and Releasing, ambos checos también.

El disco es conceptual y la inspiración para crearlo vino de una novela de Gustav Meyrink llamada The Golem. El disco podría ser entendido como una banda sonora no oficial del libro que narra una historia de búsqueda de la ascensión a través de diversos cambios de identidad, conceptos de alquimia y sufrimiento, todo dentro de una visión distorsionada de Praga.

Aunque la raíz musical es Black Metal, Somniate tiene la suficiente capacidad para mezclarlo con atmósferas un tanto psicodélicas y algo de melodía para hacerlo accesible para una audiencia más amplia. Se trata de una banda que entiende el concepto Blacker desde una perspectiva musical, más allá de las cuestiones ideológicas que en principio definían al género. Es decir, se trata de una banda que adopta la raíz sonora del género pero que no tiene como ideal el explorar sentimientos antirreligiosos. Sus letras son un reflejo y tributo a la novela, una exploración existencial de la pérdida de identidad individual.

El sonido crudo pero a la vez muy bien mezclado y masterizado es obra de Sébastien Tuvi, también conocido como BMT, mientras que el arte del disco es obra de Raoul Mazzero, un joven artista gráfico italiano cuyo estudio, View From The Coffin, es muy solicitado por bandas de metal extremo. Se trata de una banda joven, con aspiraciones de trascendencia y que busca su camino por medio de un sonido ya probado, con matices interesantes que le permiten no caer en ideas genéricas.

