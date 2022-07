Es cierto que Christopher Michael Taylor, a quien conocemos como SOHN, no edita un álbum con material inédito desde Rennen del 2017, pero también es cierto que no ha estado ausente del todo, pues su disco Live With The Metrople Orkest, que salió en 2020, es una belleza que todavía sigue refulgiendo.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Pero ahora nos enteramos que Trust -su tercer Lp- ya está prácticamente listo y verá la luz el próximo 2 de septiembre, y para ello adelanta “Segre”, un segundo sencillo, que prosigue en la senda del pop electrónico finísimo y sedoso que tanto le apasiona.

Tras haber residido en Viena y Los Ángeles, SOHN ahora se mudó a una zona boscosa de Cataluña, en la que encontró paz total y el entorno perfecto para ver crecer a sus tres hijos. Precisamente, “Segre” toma su nombre del río que alimenta los Pirineos en el norte de Cataluña; el músico ha explicado el proceso en el que se encuentra: “durante los últimos años de inmenso cambio y turbulencia, seguir ese río hacia arriba en nuestra casa en la montaña se ha convertido en mi manera de volverme a centrar”.

“Segre” se suma a “Figureskating, Neusiedlersee” como los temas que sonarán antes de la llegada formal de Trust, que en vinilo se editará hasta el 4 de noviembre y que incluye las 13 canciones que lo conforman y entre las que se encuentran “Antigravity”, “Riverbank” y “Life Behind Glass”.

SOHN contó los principios fundamentales de Trust: “comunidad, intimidad, familia y apertura”, mientras el productor británico se remonta también al pasado: “En el álbum debut, Tremors, era como si estuviera detrás de un cristal, pero en Trust parece como si estuviera sentado en una habitación, y ahí estuvieran también algunos músicos y algunos amigos”.

También te puede interesar: Ghost Woman y lo maravilloso del rock rugoso y austero