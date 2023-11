Aurora se mueve entre el dolor y la sangre en una nueva canción y anuncia libro

“A veces, abordar el dolor, el propio o el dolor del mundo, duele tanto que se siente como morir. Pero en verdad creo que es entonces cuando nacemos. Tu sangre. Mi sangre. Nuestra sangre”, es el trasfondo de la nueva canción de Aurora en sus propias palabras; se trata del primer tema nuevo después de que el año pasado editara el álbum The Gods We Can Touch.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Más allá de ir creciendo como un fenómeno de la cultura pop, la noruega da muchas señales de que le gusta dotar a su música de contenidos más profundos y ello no es la excepción en “Your Blood”: “El mundo siempre está sangrando y nunca se sabe lo que sucede bajo la piel de las personas”.

Una vez más la parte musical tiende hacia el pop electrónico, pero cada vez las secuencias y programaciones elevan su nivel y se tornan más sofisticadas… en está ocasión la parte rítmica se acerca incluso al 4 x 4 que caracteriza al rock.

La aparición de “Your Blood” le sirve también para anunciar que el próximo 16 de noviembre habrá de convertir en libro toda la experiencia de su pasado álbum y, de hecho, toma el mismo título: The Gods We Can Touch.

Mientras tanto se regodea en una canción que comienza con tranquilidad y conducida por su aguda voz para ir cobrando fuerza en cuanto va agregando elementos… se percibe toda la energía que provoca Aurora, una mujer que no deja de sorprendernos también por la riqueza de sus ideas: “Creo que sólo cuando nos acercamos unos a otros entendemos de cuanta compasión y belleza somos capaces como seres humanos. Incluso si no podemos entender por lo que está pasando la gente, aun así, deberíamos intentarlo. Si no lo hacemos, ¿cuánto vale realmente una vida?“.

