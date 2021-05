Snoop Dogg estrenó el videoclip oficial de su sencillo “Gang signs”, en el que la reina del pop Madonna tiene una especial y muy breve aparición.

La canción fue lanzada el mes pasado como parte del décimo octavo material discográfico del rapero, From tha streets 2 tha suites. Y desde entonces, el track llamó la atención porque en un verso, Snoop Dogg hace mención de la icónica cantante pop.

“Still sippin’ gin and juice while I’m smoking marijuana / I bet you never blew with Obama / Crip walking with my homegirl Martha / While I’m passing joints to Madonna”, se le escucha cantar.

Por supuesto que Snoop Dogg haría todo por llevar la situación a otro nivel y en el nuevo clip de “Gang signs” logró incluir una pequeña aparición de Madonna fumando, justo cuando la menciona en la canción.

Y hablando de su colaboración con el rapero, en un tuit Madonna escribió: “Fue muy divertido aparecer en el video de Snoop Dogg para su nueva canción Gang signs.”

El video de “Gang signs” fue dirigido por 4rAx y ya puedes checarlo a continuación.

Foto de portada vía YouTube.