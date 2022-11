El canal de YouTube REACT se dedica a mostrarnos la reacción de cierto grupo de personas ante música que se aleja de sus gustos. En esta ocasión, le tocó a la Gen Z encontrarse con Slipknot.

La llamada Generación Z está conformada por aquellas personas que nacieron entre 1997 y 2012. Si bien este periodo coincide con los años en los que Slipknot agarró fama y quizá existe uno que otro joven de este grupo que escucha su música, la mayoría no está enterado de su existencia.

Es por eso que en un nuevo video, los de REACT pusieron a algunos Gen Z a reaccionar a diferentes videos del repertorio de Slipknot, incluyendo temas de sus inicios como “Wait and bleed” y material de sus trabajos más recientes como “The dying song (time to sing)”. La respuesta de los adolescentes es bastante interesante, ya que aunque afirman que no es algo que escucharían por decisión propia, no les parece mal.

“Me parece bien el metal, pero el heavy metal es demasiado para mí”, dice uno de los jóvenes. Mientras que otra de las participantes, al ver un fragmento de “Wait and bleed” comenta: “Esto definitivamente no es lo mío, ¡pero parece increíble! No voy a mentir, todo el mundo parece estar pasándola bien […] Si tuviera 8 años y viera esto en la televisión, probablemente me mearía en los pantalones”.

Checa el video a continuación:

Foto de portada vía Facebook Slipknot.