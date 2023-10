The New Raemon canta a los amigos muertos y la pérdida del amor

“Algo me impide decir/ Adónde huye nuestro fuego/ ¿Dónde terminamos nosotros?/ ¿O dónde empieza el mundo?, vaya manera tan inspirada de comenzar “Caen los árboles”, la canción más reciente que ha publicado The New Raemon, teniendo como acompañante en la voz a su hija Leía -¡una delicia!-.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

“La verdad no importa/ La verdad no es nada/ Pero, si el amor se pierde/ Caen los árboles, caen los árboles”, es la estrofa central de una canción absolutamente conmovedora que en esta ocasión no se centra en la guitarra sino que es el piano el hilo conductor para el torrente lírico que nos devela a un hombre y un compositor que sabe de la vida.

“Caen los árboles” es lo primero que escuchamos del álbum Postales de invierno, que vendrá a tomar la estafeta de Coplas del andar torcido (BMG, 2020); ahora encontramos al cantautor catalán más apegado que nunca a la independencia… tan es así que el disco llegará en octubre bajo su propio sello, Los Cielos Estrellados.

“Tantas vidas mal escritas/ Que no son lo que creen que son/ Resonando en el tiempo/ La atracción y la repulsión”… total inspiración de parte de Ramón Rodríguez y más cuando se trata de una evocación para Sergi Irutzun Reixach, un amigo y también músico con el que realizó sus primeras grabaciones y que falleciera el noviembre pasado.

Lo curioso es que todas las canciones de Postales de invierno salen de un solo poema de largo aliento que escribió tras la muerte de su fraternal colega; The New Raemon resume lo que ha hecho de la siguiente manera: “un dolor íntimo transformado en algo bello. Ojalá estuviera Sergi aquí para escuchar estas canciones, alguna es casi tan hermosa como él”.

