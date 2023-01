Rozi Plain: pop minimalista desde Londres

Prize, el quinto álbum de la inglesa Rosalind Leyden, la mujer que crea a Rozi Plain es un buen pretexto para aquilatar lo mucho que se puede aprovechar la economía de recursos -Lo que parecería hasta un contrasentido-, además de exponer lo colaborativa que sigue siendo la escena de la capital inglesa.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

De entrada, el tema que ha tenido mayor penetración es el que abre el disco; se trata de “Agreeing For Two”, delicada y trotante, en la que aparece Kate Stables, de This Is The Kit, agregando otra capa de voz y buena amiga, ya que Rozi Plain también ha tocado el bajo en aquella banda.

Y este viaje soleado y mortecino toma altura con la llegada de “Help”, el tercer tema de Prize, que cuenta con algo más de instrumentación y que va danzando tal como lo marca la batería. Pero luego vayamos a una de las mejores piezas de la entrega; ahí está “Painted The Room” en la que participa Danalogue, el tecladista de The Comet Is Coming, y cuya aportación se nota mucho en su cierre cósmico.

Prize es como estar delante de uno de los enormes cuadros de Turner -ese orgullo de la pintura inglesa-, ya que sabemos que las formas están ahí, pero que han sido difuminadas dejando que sea la luz la que imponga sus reglas, acá es el sonido lo que esparce con gran sutileza.

Pero dejemos para el cierre una grata sorpresa más; en”Sore” no sólo aparece el saxofón de Cole Pulice, miembro de Iceblink y la voz de Yama Warashi de Zun Zun Egui, en ella están las cuerdas de Emma Smith, quien toca en JARV IS…

Hay mucha sutileza en lo que hace Rozi Plain, quien incluso produjo el disco en compañía de su baterista Jamie Whitby-Coles, para luego encargar la mezcla a Ash Workman, colaborador de Christine And The Queens y Metronomy.

Rozi Plain se sigue moviendo en un segundo plano, es como un secreto bien guardado… mientras la disfruto me pregunto si deseo que permanezca en esa condición o emerja definitivamente… no lo sé.

También te puede interesar: <strong>Cabaret de Galaxias #29: el infinito es un hermoso nombre de mujer</strong>