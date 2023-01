Cabaret de Galaxias #29: el infinito es un hermoso nombre de mujer

Secuenciadores. Cajas de ritmo. Filtros y procesadores con aliento de mujer. He ahí el hilo conductor del primer Cabaret de Galaxias del 2023; un puñado de canciones marcadas por el pop electrónico de diversas estirpes, pero en el que las damas dan testimonio de la manera en que marcan el pulso del panorama musical contemporáneo.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

En está ocasión presentamos una sorpresa mayúscula desde Holanda y nos asomamos a una figura emergente de Alemania –un país vecino- para luego saltar hasta Sudáfrica. En medio de toda esta revuelta femenina aprovechamos para rendir tributo a un músico grandísimo como lo fue el inglés Jeff Beck, quien transformara al universo musical desde su guitarra (que descanse en poder).

The Haunt feat DYLLYN (Estados Unidos)

“I´m not Good”

Ya estaba ahí un clásico tan inconmensurable e incombustible como este de Amy Winehouse, así que bastaba echarle un poco más de cochambre y podredumbre rockera para inyectarle nueva vida y una faceta todavía más rasposa. El dueto de Florida invita a una compatriota y le dan con todo.

Kovacs feat Till Linderman (Holanda)

“Child of Sin”

Una portentosa cantante holandesa llamada Sharon Kovacs se une al vocalista de Rammstein para hacer una historia siniestra que bien parece un cuento de terror musicalizado, pero que también tiene su parte nostálgica. Hay referencias a Nina Simone y Shirley Bassey, además, como no, a Tom Waits. ¡Una maravilla para descubrir”.

Kim Petras (Alemania)

“brrr”

Ya el hecho de que cambió de sexo desde pequeña es casi una acotación, la nativa de Colonia tiene mucho talento y lo concentra en la manera en que hace pop electrónico con evidentes referencias noventeras e Italo disco. Ella sabe cómo conversar con su generación.

Låpsley (Inglaterra)

“Smoke and Fire”

La chica nacida en York durante 1996 ya tiene un nuevo álbum, Cautionary Tales of Youth, y de ahí es que procede esta canción que cambia de velocidad. Holly Lapsley Fletcher conoce la manera de agregar capas que nutren y le dan un halo un tanto alternativo a su pop electrónico.

Alison Goldfrapp feat Claptone (Inglaterra)

“Digging Deeper”

Atrás queda una historia maravillosa como parte de un dueto, pero ahora Alison ha decidido incursionar como solista y para asegurarse dar en el blanco invitó a uno de los DJ´s más atractivos y mediáticos; Claptone está ahí para que el rave comience y se eleve.

Future Utopia feat Kae Tempest (Inglaterra)

“We Were We Still Are”

Fraser T Smith lo hace todo bien musicalmente como Future Utopia -produce, compone, arregla y usa su voz, además sabe como mezclar géneros y estilos; aquí crea una base de reminiscencias étnicas que es perfecta para que la maravillosa Kae Tempest suelte su spoken word y acelere como nunca antes en su carrera.

Everything But The Girl (Inglaterra)

“Nothing Left To You”

¿27 años habrán bastado para que se olvidara la grandeza de lo que hacen juntos Tracey Thorn y Ben Watt? Para nada, el dueto es insignia de la electrónica bailable con grandes pasajes melancólicos. En 2023 está de vuelta no para vivir del pasado sino para explorar con maestría el sonido del presente. Ya lo dice el refrán: “Él que tuvo… retuvo”.

Ladytron (Inglaterra)

“Misery Remember Me”

Han ido espaciando su carrera y parece que nunca han parado; ahora tienen suelto un nuevo álbum, Time´s Arrow -el séptimo-, y es de allí que procede una canción que demuestra que a los de Liverpool también se les da con magnificencia el dreampop.

Nakhane feat Perfume Genius (Sudáfrica)

“Do You Well”

Con un sonido que abreva total y descaradamente del tecnopop de finales de los años ochenta, el artista sudafricano invita a una de las voces más atormentadas del panorama internacional para que se deschongue y juntos hagan una pieza bailable y placentera. ¡Puro style!

Arlo Parks (Inglaterra)

“Weightless”

Anaïs Oluwatoyin Estelle Marinho posee una voz extraordinaria y un origen multicultural; en 2021 sorprendió al mundo con Collapsed in Sunbeams, por lo que ahora enfrenta un nuevo reto con My Soft Machine, que será un nuevo puente de comunicación con gente que conoce de la tristeza.

Belén Aguilera feat KICKBOMBO (España)

“COPILOTO”

La catalana editó el año pasado el disco SUPERPOP, pero no le fue suficiente y ahora suma a una de las parejas de productores más acreditadas de la península ibérica y su presencia se nota en muchos detalles sonoros. Juntos hacen de esta canción una forma para predecir.

María Escarmiento feat detunedfreq (España)

“Me mirabas”

En la escena de la música urbana se puede buscar calidad vocal y detalles interesantes de producción y ambas confluyen en una bachata que tiene mucho trabajo en la consola que la hace sonar muy actual sin quitarle lo caliente; además la trompeta agrega sensualidad extra.

Vesica Piscis feat Techno para dos (México)

“Hondo” remix

Vesica Piscis es un dueto mexicano que tiende hacia el dreampop, pero que ahora se pone en manos de un proyecto de electrónica más densa para hacer vibrar y crepitar a un original que ya de por sí tendía al ensueño y lo hipnótico.

Vermú (España)

“En esta ruina”

Desde Albacete, en la España profunda, nos llega esta canción de aliento absolutamente mediterráneo adaptado a un rock pop trotón y acariciante. El indie rock puede bailar bien pegadito con el folk y hacernos disfrutar intensamente.

Boygenius (Estados Unidos)

“True Blue”

Tan sólo saber que Phoebe Bridgers, Julien Baker y Lucy Dacus vuelven a trabajar juntas ya es toda una fiesta en clave de folk rock y aquí comprobamos como el todo es mucho más que las partes y ellas conocen los secretos para crear música maravillosa. ¡Una delicia!

The National (Estados Unidos)

“Tropic Morning News”

En esta playlist de aliento cósmico somos fieles acólitos del grupo de Ohio, ahora residente en Nueva York, pese a que consideren a Taylor Swift como una de sus amistades protegidas. ¡Nos vale que lo consideren rock para adultos! Su calidad y capacidad de conmover son altísimas.

Jeff Beck feat Bogert y Appice

“Superstition”

Un titán inconmensurable de la guitarra que nació en 1044 y que acaba de morir; su talento marcó con una huella indeleble la relación del rock con el jazz y el blues. Esta canción procede de mediados de los setenta donde se juntó con otros dos músicazos: el bajista Tim Bogert y el baterista Carmine Appice. ¡Vaya manera de rockear!

