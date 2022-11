Tristemente, ya no sabemos para cuando habrá de completar Romy Madley-Croft, vocalista de The xx, su álbum como solista, ya que lo viene anunciando desde el 2020 y los avances se van espaciando bastante, pero hay que decir que ahora es todo motivo de alegría, pues se ha aliado de nuevo, nada menos, que con Fred Again.. para ponernos a volar otra vez.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Juntos han editado “Strong” que combina lo mejor de sus estéticas: ahí la exquisita voz de Romy y su capacidad para conmovernos y emocionarnos, junto al inmenso talento para la electrónica de baile de parte del joven productor inglés, quien se halla en la cresta de la ola.

No se trata solamente de un asunto de trabajo, pues se conoce la gran amistad que existe entre ellos y de la que Romy da cuenta: “Fred significa mucho para mí, nuestra cercanía me ayuda a sentirme segura conmigo misma y me ayuda a ser honesta y vulnerable líricamente”.

“Strong” comienza con Romy sobre unas camas de sintetizador y poco a poco va despegando hasta llegar al momento del estallido. Además, la chica ventila de que se trata de una letra sumamente personal: “Mientras la escribí, estaba pensando en mi primo Luis, ambos tenemos la experiencia compartida de que nuestras madres fallecieron cuando éramos jóvenes. Reconozco en él, los mismos sentimientos que yo tengo, esa tendencia a tratar de contener las emociones y poner cara de valiente. La canción fue una forma de conectar con estos sentimientos, ofrecer apoyo y, en última instancia, encontrar una sensación de liberación en la euforia de la música”.

Si el año pasado Fred Again.. y Romy ya nos habían vueltos locos con “Lights Out”, ahora nos conquistan el alma mientras sacuden nuestros cuerpos mientras que nos recuerdan: “You don’t have to be so strong…”. Un rolón.

