Roger Waters ha compartido algunas notas relacionadas a la remasterización del disco Animals de Pink Floyd, las cuales David Gilmour no quería que se mostraran por problemas en los créditos.

De acuerdo con Roger el problema con David consiste en una pelea de quien obtenía más créditos, ya que según Waters el vocalista de Pink Floyd no quería que se reconocieran las aportaciones de Roger en las canciones y que Gilmour quería obtener más reconocimiento del que le correspondía.

Fue a través de su sitio web que Roger compartió esta información, asegurando que David quería que se mantuvieran en secreto las verdaderas aportaciones de Waters en este material. “Gilmour ha vetado el lanzamiento del álbum a menos que se eliminen estas notas. No discute la veracidad de la historia descrita en las notas de Mark, pero quiere que esa historia permanezca en secreto”, se lee en el comunicado.

Continuó: “Esta es una pequeña parte de una campaña en curso del campamento de Gilmour / Samson Polly, (la esposa de Gilmour ) para reclamar más crédito para Dave por el trabajo que hizo en Pink Floyd, entre las épocas de 1967-1985, de lo que le corresponde”.

Por su parte, David Gilmour no ha dicho nada sobre estas declaraciones de Roger Waters. Lo que si, es que se mantiene firme en su decisión de no reunir nuevamente a Pink Floyd, comentando que eso no será posible ya que se encuentra muy bien haciendo lo suyo.

Crédito foto de portada: Instagram Roger Waters