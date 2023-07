GROUPLOVE: quieren el mundo… y lo quieren ahora mismo

Ningún año es igual a otro… se trata de un lugar común que a veces conviene poner por escrito; me regodeo en repetirlo dado de qué poco o nada hubiera servido encontrar un álbum para el verano como el que ha publicado GROUPLOVE cuando no haya un mundo exterior para salir a gozarlo y a gastarlo.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Y es que I Want It All Right Now es un disco ideal para estos días de altas temperaturas y muchos deseos de dejar la rutina y sentir que somos otros con respecto a los que tienen que apegarse a la rutina laboral; se requiere que venga el estallido y la liberación… y “All” es la canción ideal para ello, especialmente por su carácter bipolar, haciéndonos pensar que es una canción reposada, para que luego desparrame energía por doquier.

“All” por si sola es un tema para potenciar esta temporada veraniega, pero viene muy bien acompañado en este disco de indie vitaminado… ahí está también “Hello”, que ellos pretendían que musicalmente prendiera una fiesta, aunque la letra sea una llamada para recibir ayuda emocional.

Aunque a GROUPLOVE se le sigue viendo como una agrupación de Los Ángeles, resulta que este I Want It All Right Now ya es una resultante de su mudanza a Atlanta, desde donde se reinventaron en un nuevo entorno urbano y que influyó en canciones como “Cheese” y “Eyes”, pero la que merece especial atención es una “Triyin’”, que tiene una potente sección rítmica.

Hannah Hopper y Christian Zucconi han manejado con gran tino y desparpajo el hecho de retomar aquella consigna sesentera: “Queremos el mundo… y lo que queremos ahora”. La misión sigue siendo un anzuelo para tratar de entender nuestro tiempo y nuestro momento; “Triyin´” es todo un pronunciamiento ante un reclamo que parece inmenso.

Glassnote Records han dado con uno de los álbumes más memorables del año… por su soltura, por su creatividad; el productor John Congleton ha hecho un trabajo esplendido, dado que las consignas combativas pasan como frases desmadrosas en medio de un enjambre lleno de frenesí.

GROUPLOVE se apega a las pequeñas cosas de la vida para intentar conquistarlo todo; y, además, tiene una hermosa portada para su sexto álbum, dado que es una de las pinturas más recientes de la propia Hannah Hopper.

Todo está muy cuidado, la música fluye y emociona, entonces podemos pasar a apoderarnos del mundo entero.

