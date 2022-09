Un poco atrasado, pero Robbie Williams ha defendido a Taylor Swift de la crítica que le hizo Damon Albarn.

Como recordarás, a inicios de año surgió un pleito entre el frontman de Gorillaz y la intérprete de “Shake it off” por un par de comentarios que hizo Albarn respecto que Swift no compone sus propias canciones. A raíz de eso, varios músicos salieron a defender a la estrella pop, incluyendo su colaborador Jack Antonoff y el ex Oasis Liam Gallagher.

Si bien el tema ya está en el olvido de muchos, Robbie Williams no dejó pasar la oportunidad de dar su punto de vista y ofrecerle su apoyo a Taylor Swift. “Creo que cuando la gente dice que otros músicos no escriben sus propias canciones, lo que en realidad están haciendo es hacerse una paja”, dijo en una charla con NME.

“¡Es verdad! Ya sabes, es como, ¿por qué no eliminas al intermediario? ¡Simplemente quítate unas costillas y date un bocado, imbécil! Porque todo lo que estás haciendo es decir, ‘¡Oye, soy jodidamente increíble!’. No hay forma de que salga algo bueno de eso, aparte de que es una especie de golpe de dopamina para ellos mismos, diciendo, ‘¡Hazlo! ya sabes, soy el bueno’. Bien por ti. Vete a la mierda”, agregó.

Cabe destacar que luego de que Taylor Swift se defendiera en redes sociales, Damon Albarn aclaró la situación diciendo que en realidad todo fue un teléfono descompuesto. Además, se disculpó públicamente con la estrella pop.

Fotos de portada vía Facebook.

