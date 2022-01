Al parecer las cosas se han puesto bastante tensas entre Damon Albarn, frontman de Gorillaz y Blur, y la súper estrella pop Taylor Swift.

Todo comenzó con una reciente entrevista para Los Angeles Times, en la que Albarn habló sobre su próximo concierto en el Walt Disney Concert Hall, donde tocará canciones de su más reciente álbum solista únicamente acompañado de un piano y cuerdas. La conversación lo llevó a explicar que hacer un show de esta forma es todo un desafío que “mucha música moderna no podría soportar”.

En respuesta, el entrevistador, conocido por ser un importante crítico de música pop, señaló que la composición de Taylor Swift es lo suficientemente buena para adaptarse a una instrumentación de este tipo, poniendo como ejemplo el trabajo que la cantante hizo con Aaron Dessner en 2020. Sin embargo, Damon Albarn no estuvo muy de acuerdo con ello y ahí fue cuando la bomba explotó.

“Ella no escribe sus canciones. Co-escribir no cuenta. Sé lo que es co-escribir y es muy diferente a la escritura. No estoy tirando odio a nadie, sólo digo qué hay una gran diferencia entre un compositor y un compositor que co-escribe. No significa que el resultado no pueda ser realmente bueno… supongo que soy un tradicionalista en ese sentido”, explicó el cantante.

Y por si esto fuera poco, Damon continuó su respuesta con una comparación entre Swift y Billie Eilish y Finneas: “Una compositora realmente interesante es Billie Eilish y su hermano. Me atraen más ellos que Taylor Swift. Es simplemente más oscuro, menos infinitamente optimista. Creo que ella es excepcional”.

Las palabras del músico británico comenzaron a correr en internet, hasta llegar a los ojos de Taylor Swift, quien por supuesto no se quedó callada y publicó un par de tuits en respuesta a su declaración: “@DamonAlbarn era tu fan hasta que vi esto. Yo escribo TODAS mis canciones. Tu opinión es completamente falsa y tan dañina”, escribió.

“No es necesario que te gusten mis canciones, pero es realmente jodido tratar de desacreditar mis escritos. WOW. PS escribí este tweet yo sola, por si te lo estabas preguntando”, agregó Taylor Swift.

Además, Jack Antonoff, concurrente colaborador de Swift, también le dedicó un par de tuits al músico. “Nunca he conocido a Damon Albarn y él nunca ha estado en mi estudio, pero aparentemente él sabe más que nosotros sobre todas esas canciones que escribe Taylor”, publicó.

Fotos de portada vía Instagram Damon Albarn / Instagram Taylor Swift.