Olivia Rodrigo y Apple estrenan el iPhone 15 Pro en ‘get him back!’

Olivia Rodrigo, la sensación de la música pop genzer, ha vuelto a sorprender al mundo con su más nuevo videoclip de “get him back!”, filmado por completo con el nuevo iPhone 15 Pro bajo la dirección de Jack Begert en colaboración Apple. Lo cual es sorprendente porque Begert ha trabajado para luminarias como Kendrick Lamar y Paul McCartney, y éste ha logrado capturar creativamente la vibra de las películas de adolescentes que caracterizaba los últimos lanzamientos de Rodrigo, la mayoría de los cuales habían sido dirigidos ni más ni menos que por Petra Collins.

Además de su destacada carrera musical, en una reciente entrevista para Rolling Stone, Olivia Rodrigo ha compartido sus influencias musicales, que van desde las bandas de new wave de los años 80 como Depeche Mode, Babes in Toyland, y The Cure, hasta los potentes Rage Against the Machine, banda que por cierto inspiró los acordes de la canción “All-American Bitch” en su álbum GUTS.

La historia de Olivia Rodrigo sigue siendo una de crecimiento artístico y diversidad musical. Desde sus influencias en bandas legendarias hasta su capacidad para expresar emociones auténticas a través de su música, Rodrigo continúa sorprendiendo a sus fans y al mundo con su arte innovador y su enfoque en constante evolución.

En cuanto a las especificaciones técnicas del video, el iPhone 15 Pro se destaca por su avanzada capacidad de grabación de video. Con una resolución excepcional y características de enfoque versátiles, este dispositivo ha permitido a Olivia Rodrigo y su equipo creativo alcanzar nuevos niveles de calidad visual en “get him back!”.

La cámara del iPhone 15 Pro ofrece una resolución impresionante que garantiza una calidad de imagen excepcional. Además, la capacidad de ajustar el enfoque en el modo retrato ha permitido efectos visuales cautivadores en el videoclip.

La colaboración con Apple también ha permitido a los cineastas utilizar el iPhone 15 Pro Max junto con Capture One para transferir datos de alta resolución de manera conveniente a dispositivos externos, lo que resulta fundamental para proyectos tan detallados como el videoclip de Olivia Rodrigo.

En conclusión, Olivia Rodrigo y Apple han demostrado que el iPhone 15 Pro puede ser una herramienta poderosa en manos de un talento creativo, y este lanzamiento llega en un momento oportuno, coincidiendo con el emocionante anuncio del iPhone de Apple. Desde la resolución de alta calidad hasta los efectos visuales cautivadores, “get him back!” es un ejemplo de cómo la música y la tecnología pueden fusionarse para crear experiencias visuales asombrosas.