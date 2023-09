Olivia Rodrigo sobre ‘Beau Is Afraid’: “Tuve que salir del cine, fue como un mal viaje con ácido”

La actriz y cantante Olivia Rodrigo ha compartido recientemente sus pensamientos sobre su experiencia al ver Beau Is Afraid, la película de terror de tragicomedia surrealista escrita, dirigida y coproducida por Ari Aster (el director de Midsommar) y protagonizada por Joaquin Phoenix. En una conversación para la revista Interview, la actriz reveló que la película la impactó de una manera que nunca antes había experimentado.

Rodrigo, conocida por su papel en “High School Musical: The Musical: The Series“, describió Beau Is Afraid como “un mal viaje con ácido”. En sus propias palabras: “Vi la nueva película de Ari Aster, y me asusté mucho. Literalmente tuve que salir del cine. Nunca en mi vida había tenido una reacción tan visceral ante una película. Se sintió como un mal viaje con ácido”.

El hecho de que Rodrigo haya tenido una reacción tan intensa ante la película nos demuestra la importancia de la narrativa y la ejecución visual en el cine. A menudo, las películas de terror buscan generar miedo en el público con los tan conocidos sustos repentinos, pero Beau Is Afraid parece haber logrado esto de una manera que va más allá. La comparación de Olivia con un “mal viaje con ácido” plantea la cuestión de hasta qué punto una película puede sumergir al espectador en una experiencia psicológica intensa.

A esto se agrega que, el actor protagonista de la película, había advertido previamente a los espectadores que no tomen sustancias alucinógenas antes de verla. En una entrevista con Fandango en abril, Phoenix dijo: “Alguien me dijo que había un reto universitario entre amigos: iban a tomar hongos e ir a ver esta película. Y solo quería hacer un anuncio de servicio público y decir que no tomen setas y vayan a ver esta maldita película”.

El filme también destaca la versatilidad de Joaquin como actor y su elección de proyectos desafiantes. La película parece ser una obra que busca trascender las convenciones del cine de terror y explorar nuevas formas de contar historias. Si bien la película puede no ser para todos debido a su naturaleza intensa, sin duda está generando conversaciones y dejando una impresión duradera en aquellos que se están dando la oportunidad de verla

Beau Is Afraid, producida por A24, sigue la historia de un hombre paranoico que se embarca en una odisea épica para volver a casa con su madre. Además de Phoenix, el elenco incluye a Nathan Lane, Amy Ryan, Kylie Rogers, Denise Ménochet, Parker Posey, Stephen McKinley Henderson, Richard Kind, Hayley Squires y Michael Gandolfini, entre otros.

La película de Ari Aster, ha generado un gran interés debido a su estilo surrealista y su capacidad para mezclar el terror con la comedia de una manera única. Parece que Olivia Rodrigo y Phoebe Bridgers han sido testigos de esta experiencia cinematográfica inolvidable que combina el miedo y la risa en igual medida.