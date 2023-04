Martin Scorsese elogia a Ari Aster

No es un hecho aislado que Martin Scorsese es un fiel seguidor del trabajo Ari Aster. En ocasiones anteriores, el legendario cineasta ha hablado puras maravillas de Midsommar y Hereditary, pero con la llegada de Beau is afraidya no pudo contener su admiración y soltó un enorme elogio hacia Aster.

En una sesión de preguntas y respuesta, Martin Scorsese dijo que Ari Aster era “una de las voces más extraordinarias del cine mundial” y agregó: “Esta película fue notable para mí en diferentes niveles. La segunda vez que la vi noté el arte técnico detrás de él. La primera vez no sabía de qué se trataba, nadie me había dicho nada al respecto”.

“Me impresionó el lenguaje que era tan único y tan original. La toma de riesgos es tan única y tan poderosa y hoy en día no hay muchos cineastas que no puedan hacer eso en ese nivel”, agregó Scorsese.

Beau is afraid está protagonizada por Joaquin Phoenix y sigue la historia de un hombre paranoico que en su intento por visitar a su madre, se encuentra con un mundo poco seguro que lo hace experimentar situaciones surrealistas. El filme también cuenta con las actuaciones de Zoe Lister-Jones, Nathan Lane, Amy Ryan, Parker Posey, Patti LuPone, Hayley Squires, Kylie Rogers, Michael Gandolfini y Richard Kind.