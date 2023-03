Titulado Personality crisis: One night only, el filme se estrenará el próximo 14 de abril a través de Showtime. Además, con la noticia se publicó el primer tráiler en el que encontramos un vistazo a una actuación que el artista de Nueva York dio en el cabaret Café Carlyle en 2020, en la que se vistió de su personaje influenciado por el swing de los años 80, Buster Poindexter.

Johansen explica rápidamente el concepto del programa al decirle a la audiencia: “Decidimos que haríamos a Buster Poindexter, ese soy yo, cantando las canciones de David Johansen, ese soy yo. Y aquí estamos, los dos”.

El clip promete más sorpresas cuando los dos actos de David Johansen convergen en el escenario para interpretar “Frenchette” de su álbum solista homónimo de 1978, “Heart of Gold” de Here comes the night de 1981, y más. La película también parece capturar la dualidad natural dentro del cantante, quien en un momento se llama a sí mismo con desdén “una maravilla de un sólo éxito”, y se refiere a su sencillo “Hot hot hot” como la “perdición” de su existencia”.

Personality crisis: One night only fue codirigida por Martin Scorsese y su frecuente colaborador David Tedeschi, quien filmó el concierto en solitario del líder de los New York Dolls en el Café Carlyle y compiló entrevistas e imágenes de archivo, algunas filmadas por la hija de David Johansen, Leah Hennessey. Ron Howard y Brian Grazer aparecen como productores ejecutivos.

Checa el tráiler a continuación: