Lindsey Stirling brilla con “Inner Gold”

La extraordinaria Lindsey Stirling lanza su nuevo sencillo “Inner Gold“, en colaboración con la artista alternativa Royal & the Serpent. Con ritmos potentes, texturas luminosas, las bellas y extrañas vocales de Royal, “Inner Gold” cuenta una historia de sufrimiento por engaños y la forma de resurgir con un renovado sentido de autoconfianza.



El video musical de “Inner Gold“, que también se estrenó hoy, muestra a Lindsey y Royal usando intrincados trajes naranjas y mucho brillo en una audición de baile, animando a los espectadores a encontrar su oro interior.







Duality (estará disponible el 14 de junio a través de Concord Records) incluye una docena de canciones que muestran la refinada musicalidad de Stirling y su habilidad para esculpir melodías profundamente expresivas. Mientras que la primera mitad del álbum se centra en un sonido grandioso y elaborado influenciado por la música celta, mezclado con otras influencias globales, la segunda mitad se inclina hacia una forma audaz y original de pop alternativo. Como compositora profundamente imaginativa, Stirling hace un uso brillante de cada entorno sonoro explorando preguntas intrincadas sobre la intuición y la verdad.



“Inner Gold” es el segundo adelanto del nuevo álbum de Lindsey, Duality, y la canción contraparte del anterior sencillo “Eye of the Untold Her“. Mientras que ambas canciones tratan sobre confiar en una voz interior, “Eye of the Untold Her” explora la intuición, “Inner Gold” atraviesa el conocimiento.

Este verano, Lindsey recorrerá Estados Unidos visitando más de 40 ciudades, actuando en lugares icónicos como el Radio City Music Hall de Nueva York, el MGM Music Hall en Fenway Park de Boston, The Met de Filadelfia y The Anthem de Washington D.C. Además, cerrará la gira con una presentación especial en su ciudad natal en el Greek Theatre de Los Ángeles. La banda canadiense Walk off the Earth y la banda de indie pop de Los Ángeles Saint Motel actuarán como abridores.

¿Quién es Lindsey Stirling?

Pocos artistas encarnan la creatividad ilimitada como Lindsey Stirling. No solo es una músico multi-premiada conocida por su virtuosismo en el violín electrónico, sino que también ha deslumbrado a las audiencias con su extraordinario talento como bailarina, un elemento que lleva al escenario como parte de su show en vivo, recorriendo con una frecuencia impresionante y llenando continuamente lugares icónicos alrededor del mundo.



Su visión innovadora le ha ganado millones de fans en todo el mundo, cuatro álbumes en el número uno de las listas de Billboard y dos premios Billboard Music Awards, incluido el de Mejor Álbum de Dance/Electrónica por su tercer lanzamiento de estudio, Brave Enough. Su álbum navideño, Warmer in Winter, se catapultó al primer lugar en las listas de álbumes navideños de Billboard, iTunes y Amazon Music al momento de su lanzamiento, y el sencillo “Carol of the Bells” hizo historia como la única canción instrumental en llegar al Top 10 en la radio AC. Además de ser autora de bestsellers del New York Times (y creadora de su propio cómic), la estrella con ventas de platino sintió la necesidad de llevar sus límites aún más lejos para su séptimo álbum de larga duración, abrazando en última instancia un nuevo nivel de libertad en su composición. Una meditación visionaria sobre la sabiduría interior, la fuerza personal y la naturaleza siempre cambiante, Duality llega como el álbum más atrevido hasta el momento, así como el más complejo emocionalmente de Stirling hasta la fecha. Lindsey ya suma más de 27 millones de suscriptores en total a nivel global, casi 3.5 mil millones de vistas y 13.9 millones de suscriptores en YouTube, 4.8 millones de seguidores y 105 millones de likes en TikTok, y más de 500k creaciones generadas por usuarios en TikTok e Instagram Reels.