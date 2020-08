Ultimate Success Today es el quinto álbum de Protomartyr, que llegó para demostrar que se puede hacer música inteligente a guitarrazos, en tiempos que los charts están llenos de hip-hop, EDM y reggaeton.

Para conocer más de este discazo (uno de mis 5 discos favoritos de guitarrazos de lo que va del año) platiqué por teléfono con Joe Casey, vocalista y letrista de la banda.

-¿Consideras que hay un hilo conductor en las canciones de este disco o es simplemente una colección de canciones inconexas?

Bueno, no hay un concepto como tal, pero la música fue escrita casi al mismo tiempo. La música fue hecha primero y encima puse letras, que al final se fueron hilvanando y podrían hacer parecer que es un disco conceptual, pero básicamente las canciones tratan de lo que sentía en ese momento que las escribí.

Una canción como “I Am You Now”, podría ser sobre corporaciones que escuchan a las personas con fines de lucro, algo así. Las ideas son similares, entre canciones.

-Es su segundo disco con Domino ¿cómo ha sido la diferencia de trabajar con pequeños sellos en comparación con esta legendaria disquera independiente?

Bueno, la gente que trabaja ahí hace toda la diferencia, son los mejores, para empezar que una mujer esté a cargo hace una gran diferencia, y que además esté a cargo de la gente de Sub Pop, Domino hace un gran trabajo.

La gente que está ahí está muy emocionada e interesada en toda su labor, tienen una oficina en Nueva York y otra en Londres, así que el simple hecho de ir a la oficina y tener una junta, entrar a una oficina llena de ventanas con vista a la ciudad de NY te hace sentir una gran banda,te hace sentir importante, impone.

-Para este disco decidieron sumar un sax y un cuerno en algunas canciones ¿cómo nacieron estas colaboraciones?

Tuvimos una gira larga con nuestro pasado EP, y Kelley Deal de The Breeders estuvo ahí, y nos dijo tengo algunos amigos en California y les gustaría sumar algunos instrumentos a sus canciones, así que dijimos adelante, hagámoslo, así que pasó, y fue una chispa creativa, a la que respondimos con sorpresa, porque al final de cuentas no sonamos mal agregando instrumentos de viento, así que Greg, nuestro guitarrista, que es el encargado de la música de la banda en muchos niveles.

Creo que estaba algo cansado de estar estancado con la guitarra, porque es un gran multi instrumentista, creo que más bien piensa en la música más allá de un solo instrumento.

Así que él quería sumar algo, sin ser otra guitarra, o procesos de postproducción que fueran imposibles de ejecutar en vivo, así que fue su idea usar otros instrumentos.y más bien de esa idea nació todo.

-Dentro del disco tiene canciones que hablan del abuso policial, y reflecciones acerca del sistema en el que viven dentro de la sociedad estadounidense, circunstancialmente está pasando el movimiento Black Lives Matter ¿crees que de cierta manera al estar sucediendo todo al mismo tiempo esto pueda ayudar a que el mensaje de la banda llegue más lejos?

No quiero escribir directamente una canción de protesta para alguien a menos que me paguen mucho, pero mucho dinero, jajajaja.

Siempre me ha preocupado el problema, mis canciones de protesta me agradan porque abordan cosas reales, justo ahora tenemos un ejército federal en estados unidos que apareció de la nada, es el ICE (por sus siglas en inglés Immigration and Customs Enforcement, que fue creada en 2003 para proteger el orden dentro de EEUU de amenazas que pudieran poner en peligro la seguridad de esa nación, o de su ciudadanía), y de ahí viene el concepto detrás de “Concerned by the Boys”.

La cosa es ver la reacción de esta fuerza en contra de la gente que protesta, que lo hacen bajo el derecho que Dios le da a la ley americana, y ves como esta policía que está igual de armada que el ejército, pero mucha de esta gente no sabe cómo usar el equipo, y salen a la calle a enfrentarse con la gente y la cosa se pone muy mal.

Es muy bizarro ver tropas federales dentro de una ciudad.

-Hablando de “Concerned by the Boys”, tienen un video inspirado en un momento de la televisión brasileña ¿cómo fue que nació esta idea?

Bueno, la gente tiene ideas para una canción y se nos acerca. Siempre imaginan en nuestra música algo muy oscuro y deprimente, lo que me molesta un poco, estoy algo sorprendido de ello.

Pero más bien, siempre me gusta tener una idea ligera para yuxtaponerla con la música y vi el clip éste de un programa brasileño donde un sujeto está madreando a una marioneta, es un video asombroso, así con amigos, los encargados de hacer este video, pudimos hacer una recreación casi perfecta, yo no tenía ni idea de que el video original era de Brasil, hasta que subimos nuestro video a Youtube y con la reacción de la gente nos dimos cuenta que es un momento muy preciado de la televisión brasileña.

Así que por azar del destino ahora tenemos muchos fans brasileños, y bueno solo hicimos un video para una canción, un video que podría no necesitar nuestra música, pero estamos muy felices del resultado.

-Ya que hablamos de esta yuxtaposición de conceptos platícame ¿de qué va la portada del disco, por qué pusieron a este burro ahí?

Jajajaja, fue idea mía, tenía la idea para hacer la portada del álbum mucho antes de que se solidificara la música con las letras, y creo que eso se debe a que no creo que la imagen deba estar tan a la vista de lo que tratan las canciones.

Se supone que las canciones deberían darle significado a la imagen, y lo hicimos al revés, y pensaba en cómo las bandas se enfrascan poniendo esqueletos, y fuego infernal en todo, pero pensaba en como Judas Priest tiene una portada increíble muy del Rock & Roll para cada uno de sus discos.

Así que de ahí surgió la idea de poner una mula, sin más sentido.

-Ahora, Protomartyr lanzó un disco en medio de una pandemia, en la que no pueden salir de gira ¿cuales son sus planes para darle salida a este álbum?

Viendo más allá, soy realista y creo que va a pasar mucho tiempo para que podamos tocar, porque aunque encuentren una vacuna pronto, va a pasar tiempo para que podamos hacer una gira interestatal, y aún más internacional.

Estamos en un momento difícil, porque ahora ya vivimos en diferentes estados, y aunque nos han recomendado, aún no lo hemos hecho, nos han sugerido que nos juntemos y para evitar perder tiempo mejor trabajemos en música nueva.

Pero en verdad nos la pensamos, porque no sabemos si lo planes que hagamos ahora para el próximo año sean viables, el año pasado hicimos el plan de lanzar este disco y salir de tour, pero nuestros planes fueron destruidos. Se suponía que en un descanso de la gira yo me iba a casar y luego continuaremos, pero ahora todo está cancelado.

Me da mucho miedo hacer planes en estos momentos, espero que para finales del verano podamos reunirnos, y en verdad poder trabajar, quizá hacer música, así que esperemos.

Ahora ya conoces un poco más de lo que hay detrás del disco que Protomartyr lanzó en medio de la pandemia y del movimiento Black Lives Matter, y más arriba puedes ver la comparación de el video de “Processed by the Boys” y la versión original brasileña.