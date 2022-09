Con los sencillos “War above Los Angeles” y “Kill to be heard“, como caras introductorias, la banda de Los Ángeles OFF! se encuentra en la víspera del lanzamiento de Free LSD (Fat Possum, 2022), el próximo 30 de septiembre, dando así seguimiento a los discos Off! de 2012 y Wasted Years de 2014, ambos editados por Vice Records. Por ello, charlamos con Dimitri Coats, guitarrista y miembro fundador (junto a Keith Morris, de Circle Jerks) de la banda, quien además es conocido por sus colaboraciones con el fallecido Mark Lanegan, The White Stripes y A Perfect Circle. Con este lanzamiento, el cuarteto angelino, estrena sección rítmica, después de la partida del bajista Shane McDonald (Red Kross) y el batería Mario Rubalcaba (Rocket from the Crypt).

TXT:: Joel Rodríguez

El trabajo de guitarras en Free LDS es impresionante, abarca terrenos que describiría como música del mundo y Medio Oriente, otorgándole una frescura inmediata al grupo.

Afiné más abajo, experimenté con distintos tipos de afinación. Hay variaciones e influencia de Medio Oriente, la intención era que sonara mucho más pesado y psicodélico. Creo que si prestara mi guitarra con esa afinación, muchos no sabrían que hacer. Torcí las cuerdas de manera aleatoria y las cosas se dieron. Soy autodidacta, no estoy realmente familiarizado con el lenguaje musical establecido, ni siquiera sé realmente los nombres de las notas o que es exactamente lo que hago, pero siempre trato de crear un lenguaje propio, para transmitir mi punto de vista.

Por su parte, “War above Los Angeles” -primer single-, los acerca más a la intención de generar conceptos de experimentación similares a los de Sonic Youth o At the Drive-In.

La intención con el álbum es conectarlo con un largometraje que acabamos de filmar, conceptualizar el disco como la banda sonora de una extraña cinta de ciencia ficción. La idea es no robarle a nadie, sino expandirnos, no quedarnos atrapados en un estilo en particular. Si vas a la casa de Keith a pasar el rato, te das cuenta de que no pondrá discos de punk-rock, usualmente toca álbumes de progresivo y sicodelia.

Me sucede igual, no vengo del hard-core, aterricé en el por mi amistad con Keith, tenemos gustos muy diversos, intentamos incorporar otros aspectos musicales que amamos y ver si la banda puede sostenerlos. Gracias a ello hemos llegado a algo muy especial. El disco se pone más raro conforme avanza; escogimos esa canción en particular como primer sencillo porque tiene muchos giros.

¡Claro! Se nota también esa exploración en las técnicas vocales y de grabación con Keith.

¡Seguro! ¡Estamos tratando de alcanzar las estrellas! Intentando saltar en un acantilado y que el paracaídas se abra a tiempo, nos empujamos para hacer cosas distintas. Creo que lo logramos con Free LSD. Mucha gente podrá no entenderlo, pero para fortuna de cada unas de esas personas, habrá una docena más que aprecie el esfuerzo.

Han pasado ocho años desde la edición de su último disco. ¿Por qué les tomo tanto tiempo lanzar Free SLD?

No nos tomó ocho años hacerlo. De hecho, cuando entramos al estudio, lo terminamos en dos sesiones, cada una de las canciones que grabamos en la primera sesión, terminó en el disco. Las grabamos en vivo en el estudio en dos días, ¡no fue como el Chinese Democracy de Guns N’ Roses! Buscamos re-inventarnos. Para ser honesto, no estaba tan seguro de poder reemplazar a nuestra sección rítmica original, la cual fue bastante especial para nosotros. Incluso llegamos a pensar que eso había sido todo para el grupo.

Háblame de la incorporación de Autry Fulbright (bajo) y Justin Brown (batería).

Esto le inyectó nueva vida al proyecto y a lo que estábamos haciendo, fue un buen momento para implementar un cambio. Este material, se constituye de eso, de cambios.

Firmaron con Fat Possum, el sello adecuado para ustedes debido al carácter ecléctico de su catálogo, con actos como Yuck, Spiritualized, The Dristricts, Wavves, John Doe y X, Royal Trux, Townes Van Zandt, Sam Evian, T-Model Ford y Buffalo Nichol’s. ¿Qué es lo más atractivo para ustedes de todo esto?

¡En mi caso, no había mucho que pensar! Yo ya era fan del sello y de muchas de sus bandas, he comprado todos y cada uno de sus lanzamientos, incluyendo re-ediciones; además de que editan muchas cosas geniales de blues como R.L. Burnside. Tengo un montón de esos discos. Creo que están liderando una buena parte del mercado con actos como Wavves, Royal Trux e Iggy & The Stooges. Es bastante cool, justo es el sello en el que queremos estar por lo que hacemos ahora, y por invadir los terrenos en los que no estamos moviendo. Somos una especie de camaleón en este disco.

¿Sigue siendo relevante para ustedes que la gente los considere un super grupo de punk-rock?

¡La gente puede llámanos como quiera! Nos han puesto ese mote desde el primer día y en realidad no tengo ningún problema con ello. Es decir, Keith es la estrella, es como nuestro mariscal de campo y yo estoy más en las lineas laterales, como una especie de entrenador. Todo lo que siempre he tratado de hacer, como su amigo y alguien que le admira como líder y cantante, es honrar su puesto e imagen. Es un cantante únicos en su tipo.

La gente en México les espera con gran emoción. ¿Cuándo podremos verles de nueva cuenta?

¡Fue muy divertido tocar en la Ciudad de México! Si hay gente dispuesta a vernos, estamos completamente puestos para bajar. Tenemos una relación muy especial también con la gente de Sudamérica, ¡la audiencia allá, está cabrona! Me genera una gran alegría tocar para una multitud que te inyecta una energía como esa, lo cual hace los shows aún mejores. Además de la Ciudad de México, ¿qué otras ciudades crees que beberíamos visitar? Me encantaría conocer todo lo que sea posible. Ya sabes, playas, gente genial y comer bien, ¡al final, se trata de eso!