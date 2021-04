Noel Gallagher ha publicado una imagen en sus redes sociales la cual anuncia una fecha próxima, lo que podría significar que está por lanzar una nueva canción.

De acuerdo a la imagen compartida que solo consta de un fondo morado con la fecha del día de mañana que se lee de la siguiente forma “24.04.21” también se hace una mención a BBC radio 2 y una presunta hora de estreno, por lo que el artista estaría confirmando el arribo inminente de un nuevo tema de su autoría este jueves.

Aunque Noel no dio ningún otro detalle, cosa que es muy normal en el, este tema sería parte del próximo disco que esta trabajando; ya que recientemente reveló que esta trabajando en nueva música durante una charla que tuvo en el podcast de Matt Morgan:

“He estado un poco en el estudio. Un poco de carrera, un poco de parche morado, algunas mega melodías, realmente genial. Estoy haciendo las canciones para un nuevo álbum. He estado en el estudio todos los días. Si no tuviera eso, no sé dónde estaría ahora. Si no fuera a entrar todos los días. De hecho, ha salido algo muy bueno “.

Algunos apuntan que el próximo disco de Noel continuará con esta inclinación por la experimentación con nuevos sonidos, ya que comentó hace tiempo que está tratando con electro shimmer pop, aunque en el podcast dijo otra cosa: “No es electro en absoluto. Es solo por los demos, cuando escuche el resultado será irreconocible para eso, pero seguirá teniendo la misma vibra “, finalizó.

Crédito foto de portada: Instagram Noel Gallagher