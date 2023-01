New Order lanza playera inspirada en “Blue monday” a beneficio de la salud mental

La agrupación inglesa constantemente se esfuerza por utilizar sus medios para hablar sobre la importancia de la salud mental y poner de su granito de arena para apoyar la causa, por lo que aprovechando “el lunes más triste del año” ha lanzado una playera edición especial que viene con un diseño inspirado en el artwork de su icónica canción “Blue monday”. La pieza es una obra del diseñador gráfico de Factory Records, Peter Saville.

Este lanzamiento se ha realizado gracias a una alianza entre New Order y CALM (Campaign Against Living Miserably), y según se reveló, todas las ganancias obtenidas serán destinadas a dicha campaña. “Estamos orgullosos de ser embajadores de CALM y honrados de usar ‘Blue monday‘ para ayudar a crear conciencia sobre el brillante trabajo que realizan para apoyar a millones de personas que luchan con su salud mental”, dijo el grupo.

Por su parte, Peter Saville agregó: “Es un poco irónico lanzar una camiseta conmemorativa del Blue Monday el lunes 16 de enero. Pero, en última instancia, queríamos usar esto como un vehículo para crear conciencia y recaudar fondos para el importante trabajo de CALM. Ya sea que tengan un Blue Monday, Martes o Jueves, queremos que la gente sepa que si tienen dificultades, CALM está ahí para ellos todos los días”.

Sobre el vínculo con New Order, el CEO de CALM, Simon Gunning, comentó: “‘Blue monday’ se ha repetido desde 1983 para una generación de amantes de la música. Desde el primer beat de la introducción, hasta quizás la carátula de 12” más icónica de todos los tiempos, millones de personas se sienten instantáneamente atraídas por lo que se ha convertido, con razón, en una de las canciones más queridas en la historia de la música británica, y esa memorable línea de apertura que dice ‘how does it feel?‘ encaja perfectamente en el espíritu de apoyo de CALM“.

“Contar con New Order y Peter Saville, para apoyarnos con una idea tan brillantemente creativa, permitirá que lleguemos a miles de personas con el mensaje claro de que, ya sea a mediados de enero o cualquier otro día, CALM siempre está aquí para ellos”, concluyó.

La playera ya se puede pre-ordenar a través de este enlace y estará disponible únicamente hasta el 17 de febrero.