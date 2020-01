My Chemical Romance se reencontró hace unas semanas y sus fanáticos han demostrado ser los mejores del mundo. Digamos que el concierto de regreso de la banda en Los Ángeles vio llegar a miles de fans de todo el mundo.

Fueron ellos quienes se encargaron de acampar fuera del Shrine Auditorium de la ciudad de Los Ángeles para estar en primera fila durante el primer concierto de regreso de Gerard Way y compañía. Fue uno de estos fanáticos quien se aventó una chambota de los mil demonios.

Resulta que Jeyzeus Hays se encargó de recopilar todos los videos tomados por los fans de My Chemical Romance durante su primer show de regreso para crear una edición definitiva. Así es, este fan film tiene una edición que te hará revivir el concierto a la perfección.

My Chemical Romance Live in California 2019 es el nombre de este material no oficial que captura la hora con cuarenta minutos del nuevo show de la banda. Sí, el trabajo de este fan se merece los aplausos de pie del planeta entero.

Te lo repetimos, Gerard Way tiene los fanáticos más fieles del mundo y este fan film te lo demostrará. Por cierto, la banda regaló cientos de cobijas a todos sus seguidores que acamparon esperando verlos lo más cerca posible. Esa historia aquí. Te dejamos con el fan film de Jeyzeus Hays: