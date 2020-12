Con Annie Nero y Stuart Bogie como invitados, el pasado 4 de diciembre Muzz ofreció un concierto online en el Reade’s Old Kingston Theater, en Nueva York.

TXT:: Lizbeth Gómora

Se escuchan voces, sin que se revele la identidad de sus dueños. De pronto, aparece a cuadro un quinteto con cubrebocas en un callejón, mirando hacia la cámara, andando al interior del Reade’s Old Kingston Theater. Tras subir una estrecha y oscura escalera, el grupo llega a una sala de medianas dimensiones iluminada con luz tenue y toma su lugar. Es así como se escuchan los primeros acordes del concierto virtual de Muzz.

La agrupación integrada por Paul Banks, Josh Kaufman y Matt Barrick, en esta ocasión se reunió en la ciudad de Nueva York, junto con los músicos invitados Annie Nero y Stuart Bogie, para ofrecer un concierto vía streaming, el pasado 4 de diciembre en punto de las cuatro de la tarde, hora de México, un espectáculo disponible en línea durante los siguientes dos días.

Tras un “good night” de parte de Kaufman y un “thanks for coming” expresado por Banks, dio inicio la presentación con “Evergreen” seguida de “Red western sky”, canciones en donde las voces a dúo del de Interpol y Nero destacaron por encima de los instrumentos. Continuaron “Bad feeling”, en la que el saxofón de Bogie se volvió protagonista, y “Everything like it used to be”.

Conforme avanzaban los minutos, la música emergía de los amplificadores distribuidos en la sala, la cual, cabe decir, contaba con una decoración simple. El tiempo siguió su curso al igual que las canciones. “Knuckleduster”, “How many days”, “Summer love”, “Broken tambourine”. Paul en la guitarra, siempre de pie frente al micrófono y usando un suéter color negro; mientras que close ups y medium shots a instrumentos y músicos aparecían en pantalla. “All is dead to me” y “Patchouli” marcaron el final de la primera presentación virtual del álbum debut de Muzz, editado por Matador Records y lanzado oficialmente a inicios de junio de 2020, tras cinco años de la formación de la banda.

Un “adiós” seguido de “gracias” pusieron fin a una presentación de 60 minutos que, a pesar de haber contado con una gran dirección por parte del productor, el músico y cineasta estadounidense D. James Goodwin, se quedó como un lindo y melancólico video, aunque no como un concierto “en vivo”, algo que los mismos espectadores señalaron en el chat correspondiente, donde una chica escribió: “That was very good, but I would like a really live streaming”.

Lo que no se pone en tela de juicio es el talento de cada uno de los músicos que se dieron cita, ya que cumplieron con su labor y demostraron por qué juntos son conocidos como un “súper grupo” y por separado forman parte de agrupaciones como Interpol y The Walkmen. Sin embargo, una sensación agridulce permeaba a los espectadores, pues en un stream la emoción se vuelve pasajera y es expresada únicamente a través de caracteres en un chat.

Quizá la siguiente presentación de Muzz sea un poco más cercana al público y, si se corre con suerte, cara a cara.