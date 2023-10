Kronos Quartet y Ghost Train Orchestra recrean el excéntrico universo musical de Moondog

“El Vikingo de la Sexta Avenida” era un hombre de avanzada edad que se colocaba en aquella calle neoyorquina ataviado con una túnica y casco… lucía una larga barba y gruesa anatomía; en muchas ocasiones permanecía incólume y en otras tocaba instrumentos raros y ofrecía su música en venta. Esta es la leyenda de Moondog… un excéntrico genial dentro de la historia musical del siglo XX y su actual prolongación.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Louis Thomas Hardin –Moondog– nació en 1916 en Kansas y murió en su Nueva York adoptiva el 8 de septiembre de 1999; no sólo compuso música, sino que inventó instrumentos y fue poeta. Cuenta con un repertorio enorme que ha sido reivindicado por figuras como Steve Reich, Philip Glass, Frank Zappa o desde el jazz por Benny Goodman. No sólo su personaje fue y es atrayente, su legado musical sigue siendo tremendamente vital… tan es así que este mismo año fue versionado por Rufus Wainwright.

Con ello se enfatiza que nunca es tarde para una reinterpretación y actualización de su repertorio, por lo que hay que celebrar que aparezca Songs And Symphoniques, un proyecto conducido por la brooklyniana Ghost Train Orchestra junto a unos Kronos Quartet, que gozan de una enorme reputación y reconocimiento, tanto en las altas esferas como en la cultura popular.

Pero no es posible soslayar en este disco la aportación de las voces invitadas, porque ello nos permite escuchar a Jarvis Cocker de Pulp como nunca antes… sección de cuerdas conduciendo una pieza que hasta parece spoken word y que expone la amplitud estilística con que se ha abordado lo hecho por Moondog y que se adapta al jazz y la big band.

Y Jarvis no está solo en Songs And Symphoniques también aparecen Joan As a Police Woman y Marissa Nadler para reforzar una grata experiencia musical que se rehúsa a las clasificaciones y que seduce al momento de entenderla como una música total.

Por su parte, la Ghost Train Orchesta luce, principalmente, en las 4 instrumentales, pero se prodiga en todo el disco -especialmente en “Be a Hobo”, cantada por Rufus Wainwright, alguien que sabe conjuntar lo clásico con la tradición folk y que aquí suena hasta ligeramente tropical.

Songs And Symphoniques ofrece 17 cortes en total que nos permiten valorar la creación de Moondog… y todo lo que falta, porque se dice que escribió cientos de partituras -muchas todavía inéditas- y, además, vendrá un documental dirigido por Holly Elson.

Mientras eso sucede podemos escuchar la manera en que Brian Carpenter, conductor y arreglista de la Ghost Train Orchestra, hace malabares sonoros en “Coffee Beans”, que incluyen armónica y un peculiar juego rítmico -algo que encantaba a Moondog-. Por ahí también pasa Petra Haden para sumar su voz a un acercamiento al contrapunto en “See The Mighty Tree”.

Songs And Symphoniques es una gran puerta de entrada al universo de Moondog y es así que se puede constatar que se adapta muy bien a las formas del presente; en su tiempo quizá pudo más el personaje excéntrico, pero ahora lo que brilla es su legado musical y eso es lo que en verdad vale y pervive.

