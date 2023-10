Orquesta 24 Cuadros da a conocer ‘Whale waltzes’

Hace seis años que Atto Attie, comandando la Orquesta 24 Cuadros, debutó con un disco homónimo en 2016, al cual seguiría El desvelo. Hoy nos presenta Whale walztes, donde se re imagina la música de artistas como PJ Harvey, Tom Waits, Ween, Sean Lennon y Teddy Wilson.

Producido por el reconocido Benjamín Shwartz (Klezmerson), Whale waltzes cuenta con la participación del trío vocal La Unicornio mientras presume la dotación instrumental habitual de la Orquesta 24 Cuadros (percusión, trombón, sax, trompeta, chelo, violín, acordeón, contrabajo, teclados, guitarra y voz). Se trata de una obra que va “de lo dramático a lo cómico y de lo intenso a lo sentimental, navegando por estilos que evocan cabaret, blues, jazz y rock” y cuyo combustible el propio Atto relata:

“Quien se vuelve músico lo hace gracias a la imaginación de otros músicos. Las canciones que amamos y nos han marcado a lo largo de la vida, han resonado emotivamente tanto en nosotros, a veces desde la niñez (en donde adivinamos el sonido como magia), y no tenemos otra opción más que aprender a hablar ese lenguaje. Nos volvernos músicos nosotros mismos para lograr reproducir esa magia. Este es un disco en donde agradecemos a algunos de esos artistas y celebramos su trabajo”.

Entre los temas incluidos se hallan “I´ll be gone”, “Waving my dick in the wind” y “Me-Jane”, entre otros, y juntos conforman Whale walzes, de Orquesta 24 Cuadros, un combo musical que lleva rato acumulando nominaciones y premios por parte de diversos festivales cinematográficos alrededor del mundo.

