La pandemia sacudió al mundo entero, pero es probable que el del entretenimiento haya sido el rubro que más daños catastróficos ha sufrido por su culpa. Prácticamente todos los grandes festivales veraniegos y de otoño de Metal en el mundo se cancelaron, y por supuesto, el regiomontano México Metal Fest no fue la excepción. Sin embargo, lo que ha hecho Cacique Entertainment es interesante y arriesgado, pero muy bien visto por el grueso de la comunidad metalera.

TXT:: Luis Jasso

Su festival es anual, y ese es el primer punto que se debe tener claro. La edición 2020 se tuvo que posponer, pero en lugar de retrasar su calendario todo un año, la empresa decidió ofrecer en dos días consecutivos del año que viene la edición 2020 y la 2021. Así, el 30 de octubre se repondrá el festival sacudido por la pandemia con buena parte del cartel originalmente planeado para este año, con el Big Four alemán con Kreator, Sodom, Destruction y Tankard, además de Triumph Of Death que presenta la música de Hellhammer, Pentagram, Satyricon, Mayhem y Steve Grimmet’s Grim Reaper, entre otras.

Sin embargo, un día antes, y parece ser que la logística solo funcionaría de esa manera, se llevará a cabo la edición 2021, o el MxMFVI. Es decir, la edición 2021 sucederá un día antes que la edición 2020, aunque eso en realidad es mero formalismo y se hace la distinción porque los boletos se venden como conciertos separados. El punto importante es que ahora será un fin de semana con dos días de festival.

En el MxMFVI estarán bandas como Septicflesh, Finntroll, Necrophobic, Coroner y Jungle Rot, entre otras internacionales, de las cuales aún faltan varios anuncios. En ambas fechas habrá talento nacional y la garantía de que se trata de un festival en el que las bandas mexicanas son recibidas con gusto y tratadas con profesionalismo, lo cual para los músicos es motivación que eventualmente se traduce en grandes actuaciones. Estarán algunos como ElChivo, The Rise of Mictlán, M.O.N.J.E., Cenotaph, Cemican y Anima Tempo entre otras.

La curaduría de los carteles, como en cualquier festival del mundo, es debatible. Hay quienes se entusiasman, hay quienes critican y como siempre, al que no le guste lo que habrá puede tranquilamente no ir. Lo importante es ver el festival (y en general casi todos los festivales) como una entidad que va más allá de las bandas que se programan. Cada ciudad tiene su propio ritmo y forma de ser, y la manera en que viven suele trasladarse al ambiente general de cada festival. Así, el México Metal Fest tiene mucho de regiomontano, con gente alegre, amable y bien entrenada en la parranda que recibe con gusto a personas de otras ciudades y países. Es una ciudad industrial y pujante de gente trabajadora que abraza sus días de relajamiento con mucho ánimo, así que en general es un lugar muy agradable para visitar.

Enhorabuena por el MxMF y su terquedad de no ceder y no permitir que la pandemia matara su sueño y le arrebatara a Monterrey la oportunidad de seguir adelante con un concepto que se ha arraigado y que ofrece una interesante mezcla de sub géneros y generaciones aunque con mayor tendencia hacia las bandas veteranas. Esa es probablemente su esencia, misma que le permite competir y darle a cierto tipo de metalero un muy buen costo-beneficio al comprar su boleto.