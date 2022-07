Puedo entender perfectamente que la parte mainstream del mundo de la música se alegre mucho y tire la casa por la ventana al momento de saber que el exitosísimo disco Harry´s House está nominado al Mercury Prize de este año; todo indica que Harry Styles tiene el mundo a sus pies; aunque tomemos en cuanto que este galardón casi nunca se lo dan a figuras completamente mediáticas.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Hay que tener esto en cuenta a la hora de mencionar el debut epónimo de Wet Leg, desde la Isla de Wight; un acto que está completamente en el candelero y que ha sido elogiado incluso por Elton John. Al final, hay que asomarse con ojo más crítico a su repertorio y no confiar tanto en el hype -que tiene detrás a toda la maquinaria publicitaria-.

Encuentro muy lógica la molestia de quienes esperaban encontrar nominados a Black Country, New Road, Nilüfer Yanya y, especialmente a Fontaines D.C.. (con uno de los grandes discos del año). Quiero suponer que el año que entra tomarán en cuenta el Hellfire de black midi o cometerían una gravísima omisión de parte del Mercury Prize, ya que esta vez retomaron un disco del 2021, quizá con el argumento de la pandemia.

Pero el rumbo de mi texto es para pronunciarme y reiterar la valía de dos de los álbumes en competencia y de los que en el momento de su aparición ya subrayé sus méritos varios. Me alegraría que cualquiera de estos dos gane el Mercury Prize, dado su calado, capacidad de riesgo y aporte estético.

Sometimes I Might Be Introvert de Little Simz

La artista inglesa de raíces nigerianas ofrece una revisión de la figura de la mujer desde una perspectiva multicultural y factorial. Si no se llega a entender a estas alturas del siglo XXI la importancia de un tema como el de la complejidad, entonces estamos perdidos (en modo alguno funciona sólo el A + B = C).

Little Simz, es decir, Simbiatu Abisola Abiola Ajikawo, que también utiliza el apelativo de Simbi, va agregando capas y capas de significación, lo que es evidente desde el título, ya que las iniciales de Sometimes I Might Be Introvert forman ese mismo término… y así va engarzando el resto de los elementos, que fue preparando junto con el productor Inflo, vinculado a ese extraordinario tándem creativo conocido como SAULT.

Juntos se propusieron recurrir a partes orquestales sin temor alguno, a organizar percusiones casi marciales y no caer en arreglos facilistas… aquí hay arrojo, garra y un discurso muy bien pensado para que no fuera opacado por la música (hip-hop en términos generales). Little Simz ha afirmado que tiene cosas importantes que señalar a propósito de la mujer, las diferentes formas de desigualdad y el racismo existentes… que es por eso que compone.

Desde la soberbia “Introvert” que abre Sometimes I Might Be Introvert nos hace pensar en que el verdadero enemigo es el pensamiento único y en lo valioso que es el reconocer las diferencias. Y sólo es el comienzo de un álbum en toda la amplitud del concepto, ya que se conforma de 14 canciones y 5 interludios… aquí la idea era explayarse y no ofrecer lo mínimo establecido por el mercado -que es la tendencia- y ello se debe que lo editara en su propio sello, AGE 101.

The Overload de Yard Act

2022 nos trae una andanada de música propositiva y arrebatada, y en la que hay que considerar que Yard Act, la banda de Leeds, está debutando apenas y se destaca por un discurso incendiario que se entrevera con un amasijo de indie rock, electrónica y hip-hop -más bien spoken word-.

The Overload (Island/Universal, 2022) es un álbum que se muestra peleonero de principio a fin; estos músicos no se cansan de señalar y criticar, mientras se decantan por una música frenética que los ubica como continuadores del estilo de Sleaford Mods, pero con una instrumentación de banda completa, lo que queda establecido desde el tema que abre el disco y le da nombre.

11 canciones en poquito más de 37 minutos, en las que desfilan el brexit, la gentrificación, la sociedad de consumo, y toda la complejidad de la sociedad de hoy día. Es por ello que no extraña que James Smith, el líder del cuarteto, se refiera a la temática de The Overload, en los siguientes términos: “En cuanto a las letras, creo que es un disco sobre las cosas que todos hacemos: todos estamos tan conectados con el sistema del día a día que realmente no nos detenemos a pensar en las construcciones que nos definen; pero más allá de eso, es un poco emocionante, porque todavía hay mucho que no entendemos; cómo se forja una mentalidad de colmena, cómo se difunde la información, cómo acordamos y presumimos cosas sin pensar. Algunas personas piensan más que otras, pero muchas de consignas del tipo: -Soy de izquierda, no me equivoco-, no logran nada”.

El resto de los nominados al Mercury Prize 2022 son los siguientes:

Self Esteem – Prioritise Pleasure

Kojey Radical – Reason To Smile

Sam Fender – Seventeen Going Under

Gwenno – Tresor

Nova Twins – Supernova

Joy Crookes – Skin

Jessie Buckley & Bernard Butler – For All Our Days That Tear The Heart

Fergus McCreadie – Forest Floor