Lunachicks resurgen en el estreno mundial de su documental en DOC NYC

Lunachicks la icónica banda de punk de los 90’s tendrá su propio documental musical, Pretty Ugly: The Story of the Lunachicks, justo antes de su esperado estreno mundial en DOC NYC. La pieza cinematográfica, impulsada por Concord Originals, la innovadora división de creación de contenido narrativo de la renombrada firma musical Concord, promete sumergir a la audiencia en el vibrante universo de las Lunachicks, una banda de punk underground de Nueva York que dejó una marca indeleble en la década de 1990.

La trama se despliega en torno a la caótica disolución de la banda y sigue a sus miembros décadas después mientras luchan por reunirse para un último espectáculo. La directora y productora, Ilya Chaiken, quien se declara como una devota fanática de las neoyorquinas desde su primer espectáculo en 1988, busca revivir la experiencia única de la banda, explorando no solo su música, sino también su intrigante saga de amistad duradera, supervivencia y triunfo.

Lunachicks y el underground de los 90’s

Las Lunachicks eran heroínas anónimas del mundo del rock independiente de los años 90. En el documental conocemos a Gina, Theo, Squid y Sindi cuando eran adolescentes en la ciudad de Nueva York de los años 80, donde el vínculo de las chicas a través del punk rock y las películas de John Waters las inspira a formar una banda de punk. Descubiertas por Kim Gordon y Thurston Moore de Sonic Youth, el dudoso esfuerzo musical de las jóvenes las catapulta a un contrato discográfico y a giras por todo el mundo.

En un mundo anterior a Internet, cubren las calles con folletos caseros, explotan tiendas de segunda mano en todo el país en busca de los atuendos más escandalosos, arrojan queso Velveeta a los transeúntes pervertidos y lanzan algunos golpes cuando es necesario. Aprenden a vivir juntas en una camioneta, a dormir en pisos de extraños y a sincronizar sus períodos. Cuando los tiempos se ponen realmente oscuros, los momentos de alegría en el escenario hacen que todo valga la pena.

Con éxitos memorables como “Fallopian Rhapsody” y “Bitterness Barbie“, Lunachicks compartieron escenario con gigantes de la música y se consolidaron como pioneras en el género punk rock. El documental promete ofrecer una visión íntima de la escena punk de los 80 y 90, capturando la energía, el humor y la determinación que definieron una época.

El equipo ejecutivo de Pretty Ugly cuenta con nombres destacados como Betsy West y Julie Cohen, directoras de la nominada al Oscar RBG, y Sophia Dilley, Charles Hopkins y Bob Valentine de Concord Originals. Esta última, junto con Wes Adams y Quíle Gomez, están al frente de la financiación de la película, asegurando que la narrativa única de las Lunachicks llegue a la pantalla con todo su esplendor.

“Nos enamoramos de esta fantástica historia sobre los pioneros Lunachicks, que no tenían miedo de decir lo que pensaban”, expresó Sophia Dilley. “Es un viaje entretenido que te convertirá, si aún no lo eres, en un fanático del punk rock”.

La firma del acuerdo entre Submarine y Concord Originals ha sido saludada con entusiasmo por Dan Braun, cofundador de Submarine, quien describió a Pretty Ugly como “simplemente un documental musical que es genial en todos los sentidos”.

Este emocionante proyecto se suma al impresionante historial de Submarine, conocido por su participación en la venta de destacados documentales ganadores del Premio de la Academia, como American Factory y Citizenfour. La empresa también se ha destacado recientemente con la producción de obras notables, como el documental de Sundance 2023 Aum: The Cult At The End Of The World y la serie documental de Netflix nominada al Emmy The Andy Warhol Diaries.

Pretty Ugly: The Story of the Lunachicks promete ser un hito en el universo de los documentales musicales y una experiencia inolvidable para los amantes de la música punk. La anticipación crece mientras tendremos que esperar algunos días pues la proyección online será únicamente del 11 al 26 de noviembre en DOC NYC.