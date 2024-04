Café Marvin llegando al final con Jinjé

EP del productor británico Jinjé. Escape From Luna es en sí un fin de IDM, house, neo soul… experimental.

Los inicios son reconocibles, no hay duda del punto de salida. Lo complicado es saber cúando se ha llegado al fin.

Jinjé trabaja en solitario sin perder el foco de su banda experimental Vessels, vivir ajeno a los corsés.

En Escape From Luna hay una declaración de intenciones, un querer llegar solo donde lo grupal no alcanza. Por eso el ojo puesto en el dance floor se multi genera desde el house, el techno, el trance, el IDM; y carga en el viaje neo soul, electro, pop…

Jinjé, se adentra en paseos sonoros atípicos que navegan entre lo acústico y lo electrónico, lo sintético y lo orgánico, empleando un oído aprendido para la fusión de elementos aparentemente dispares.

Dentro del EP descansa una pieza de gran valor que torna el frenesí del baile en algo místico titulada The Wish You Wish Made.

Escape From Luna está publicado en el label Mesh.

Con la esperanza de que Jinjé, y tod@s, sepa reconocer el final, el descanso del viajer@, llegamos en Café Marvin al término de la ruta.

.

Escape From Luna de Jinjé