Hace 40 años el trío madrileño Mecano lanzó su primer sencillo, “Hoy no me puedo levantar”. Ana Torroja y los hermanos José María y Nacho Cano cumplían así la máxima de “si quieres ser atemporal describe el momento”. Y fue justo en 1981 que el influjo del movimiento new romantic, surgido en Londres, señalaría el camino para el trío, pues sintetizadores y cajas de ritmo se combinarían con una letra de desconsuelo adolescente.

TXT:: Jacobo Vázquez

En un inicio, “Hoy no me puedo levantar” causó extrañeza y una recepción bastante tímida en las listas de popularidad. Luego, ciertos locutores a través de las ondas radiales españolas empezarían a darle más difusión, lo que degeneraría en uno de los lanzamientos más exitosos del pop español. La letra, de acuerdo a Nacho Cano, surgió la mañana siguiente a una tremenda juerga. Con los efectos de la resaca, describió a la perfección los modos de escape de la juventud post-franquista.

Al lanzamiento de “Hoy no me puedo levantar” seguiría el sencillo “Perdido en mi habitación”, que aunque contenía los mismos elementos del primero (tecno pop y el citado desconsuelo adolescente por delante) no conseguiría el mismo impacto. Pero mantuvo la atención del público que buscaba nuevos referentes musicales, alejados de los baladistas de toda la vida. Finalmente, en 1982, CBS decidió lanzar el álbum debut del trío, resultado de las ingeniosas composiciones de los hermanos Cano: por un lado, las temáticas melancólicas y profundas de José María; por el otro, las letras de carácter púber que conectaban de forma inmediata con los fans que se habían rendido ante “Hoy no me puedo levantar”.

Las canciones del disco homónimo de Mecano están narradas por la extraordinaria y peculiar voz de Ana Torroja, en ese tono que ella definiría como neutro, que no es otra cosa que cantar las letras desde el punto de vista masculino, a pesar de ser mujer. El envoltorio de este debut discográfico se complementaría con la producción de Luis Cobos, la cual pondría dicho plato a la par de cualquier producción inglesa.

La portada se caracteriza por un diseño que combina modernidad y elementos clásicos (lo que permite que la obra mantenga su halo atemporal). La funda doble incluye una fotografía interior donde destacan los cánones que marcaban la época new romantic. El álbum resultó ser un éxito total, y aunque un sector de la llamada Movida Madrileña lo veía como un producto desechable, el trío demostró que tenía el talento y la ejecución técnica para respaldar el apoyo recibido.

El trabajo sería editado en México, sin embargo no alcanzaría el impacto y éxito conseguido en España. Se trataba de tecno pop cantado en español, con letras que abordaban de una manera distinta los momentos azarosos de la adolescencia; la propuesta no conectó de manera inmediata con el público juvenil mexicano. Y aunque hubo intentos por parte de productores de televisión por posicionar al trío español, sería hasta 1986, con el lanzamiento de su cuarto disco, Entre el cielo y el suelo, que la propuesta de Mecano sería comprendida cabalmente.

Y es que la efervescencia del Rock en tu Idioma quitó los prejuicios de escuchar rock cantado en español. En ese sentido, durante su primera visita a México Mecano fue cuestionado por el origen de sus letras, a lo que Ana Torroja contestó que estaban inspiradas en cosas que ocurrían de manera cotidiana. “Estamos hartos de canciones que dicen te quiero, no me quieres, me dejaste y esas cosas”, argumentaría la vocalista ante las cámaras de televisión.

El legado del primer sencillo de Mecano ha perdurado 40 años. Vanguardia musical adaptada al entorno propio, interpretada en español, que demostró algo importante: el talento se complementa con disciplina, trabajo y constancia. Por otro lado, reafirmó que las ofertas sonoras deben acompañarse de una propuesta estética lista para evolucionar y así mantener la frescura con cada nuevo disco. Tras “Hoy no me puedo levantar“, en México muchos creadores que cantaban en inglés aceptaron el reto y crearon letras en español con tal de conectar con la gente.

Celebremos los 40 años del inicio de una leyenda llamada Mecano. Goza el video oficial de “Hoy no me puedo levantar“: