Lykke Li es una de nuestras artistas femeninas favoritas. Si eres seguidor de MARVIN, seguro recordarás dedicamos uno de nuestros números impresos a la diva sueca. Ahora, nos complace anunciar que Lykke Li tiene una nueva canción titulada “BRON“.

La nueva canción llega después de que la artista estrenara un cover a la emblemática “I Will Survive” de Gloria Gaynor. “BRON” nos recuerda bastante al sonido del I Never Learn de 2014. Parece que la sueca ha decidido dejar la fiesta por la paz.

So sad, so sexy fue el nombre del último disco electrónicode y con tintes de sutiles de urban por Lykke Li. Este lanzamiento sucedió antes de que la cantante se aliara con el famosísimo productor Mark Ronson para aventarse la canción principal de su disco Late Night Feelings.

Ahora, la compositora se encarga de regalarnos “BRON“, una canción que nos recuera al sonido esperanzador y épico de I Never Learn. Los fans que le perdieron la pista a esta artista con el so sad, so sexy seguro regresarán.

LYKKE LI REVIVE LO MEJOR DEL DISCO CON UN COVER A GLORIA GAYNOR

No se sabe mucho más de la nueva producción de la artista. Esperemos pronto gritar de la emoción por un nuevo disco de la sueca. Mientras tanto, te invitamos a tomar unos audífonos, ponerte cómodo y escuchar la nueva canción: