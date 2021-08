En pleno marco del lanzamiento de su nuevo disco, Solar power, Lorde ha expresado sus deseos de colaborar con el ex One Direction, Harry Styles.

Durante una reciente entrevista que tuvo con SYSCA, la cantante neozelandesa confesó que está abierta a trabajar con el intérprete de “Watermelon sugar” en un futuro no muy lejano. Algo que sin duda, nos encantaría presenciar.

“Siento que en este momento, él y yo estamos en una onda similar. Parece estar en un estado mental como un niño de flores o que realmente siente los efectos del mundo natural en la música que ha estado haciendo. No lo sé, tengo una visión. Necesito que me llame”, explicó Lorde.

Y en realidad, ésta no es la primera vez que Lorde comenta algo así; ya que hace un par de semanas, en un episodio de 43 preguntas de Vogue, se le cuestionó con que artista “muere por hacer una colaboración”, a lo que sin pensarlo dos veces, contestó que con Harry Styles.

Hasta el momento Styles no ha dicho nada al respecto y es un tema que crea mucha incógnita puesto que él nunca ha colaborado con otros artistas, a lo mucho, ha prestado algunas de sus composiciones como en el caso de “Just a little bit of your heart”, canción que le cedió a Ariana Grande.

Pero es un hecho que ambos artistas anda en caminos musicalmente parecidos, así que nunca digas nunca. Por lo mientras, date tu momento de armonía con el nuevo álbum de Lorde, disponible ya en todas las plataformas digitales.

Fotos de portada vía Facebook Harry Styles / Facebook Lorde.