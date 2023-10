La sorprendente reaparición de Trevor Horn

Quizá sean muchos los que se pregunten: ¿Y quién diablos es Trevor Horn? Y pues basta con que se diga que se trata de uno de los productores más relevantes de la década de los ochenta y al que no pocos etiquetan como el hombre que “inventó el sonido de los ochenta”. Y es que no sólo se encargó del brusco viraje sonoro de Yes, sino que confeccionó el fenómeno llamado Frankie Goes to Hollywood.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Este año ha decidido emprender el proyecto llamado Echoes -Ancient & Modern-, que está conformado por 11 canciones relevantes que ha puesto en manos de intérpretes diferentes para transformar su estética; basta con mencionar que el propio Trevor Horn cierra el disco atreviéndose a cantar “Avalon” del mito llamado Roxy Music.

Quién fuera productor de Grace Jones, Joe Jackson y Pat Benatar tendrá el disco completo circulando el próximo 1 de diciembre, pero mientras tanto ha mostrado como suena “Love is a Battlefield” en la voz del inmenso Marc Almond, mientras que ha encargado a Seal que recree “Steppin´Out”.

También ha puesto en circulación “Slave to the Rhythm”, original de Grace Jones, que ahora es encaminada por el vozarrón de Lady Blackbird. ¡Y lo que falta! Dado que, nada menos, que Iggy Pop que haga “Personal Jesus” y “Swimming Pools (Drank)” de Kendrick Lamar tendrá la voz de Tori Amos.

Por la consola de Trevorn Horn pasaron figuras como The Cars y Billy Idol, entre muchísimos otros, pero ha decidido sorprender al mundo retrabajando las versiones originales de un gran conjunto de temas y mostrando que el canto no se le daba mal.

Un héroe casi anónimo de la historia de la música, engalana su trayectoria con un colofón a todo lujo.

