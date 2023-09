The Rolling Stones están de vuelta con música nueva

A prácticamente 60 años de que saliera a la venta su álbum debut (England´s newest hot makers), The Rolling Stones anuncian que tienen un nuevo disco y que el plan es que llegue a nuestros oídos en octubre. Su título: Hackney diamonds. Y viene precedido por un sencillo: “Angry”. Vaya. Hacía 18 años que no sabíamos de música inédita por parte de los Rolling, así que esto no es cualquier cosa.

Mick Jagger, Keith Richards y Roonie Wood dieron a conocer la noticia en el Hackney Empire, en Londres, con la compañía de Jimmy Fallon, en una cita que se transmitió al resto del mundo vía YouTube. Los ojos del planeta entero estaban puestos en los Rolling Stones desde tiempo atrás, pues una serie de pistas hacían pensar que algo grande estaba por suceder en el universo de los de “Sympathy for the devil”. Y así pasó.

Hackney diamons, se sabe, contiene una docena de canciones, y su grabación tuvo lugar en diversos puntos, como los Henson Recording Studios, en Los Ángeles; los Metropolis Studios, de Londres; Sanctuary Studios, ubicados en Nassau, Bahamas; los afamados Electric Lady Studios, de Nueva York; y la The Hit Factory/Germano Studios, igualmente en Nueva York. Si bien antes de Hackney diamonds hubo un disco harto especial (el fantástico Blue & lonesome), en realidad The Rolling Stones no editaban temas inéditos desde A bigger band (2005).

The Rolling Stones / Hackney diamonds, 2023

Además de Mick, Keith y Roonie, fue Andrew Watt (Post Malone, Iggy Pop, Elton John) quien manipuló perillas de producción, así que hay grandes expectativas respecto al material que el trío inglés está por dar a conocer.

De momento tenemos “Angry”. Y le subimos al volumen mientras apreciamos su respectivo video:

*También te puede interesar: The Rolling Stones enfrentan demanda por derechos de autor