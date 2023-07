Lol Tolhurst, Budgie y Jacknife Lee: cuando la veteranía se torna angelical

Mencionar en una sola línea a The Cure, Siouxie and the Banshees y un productor tan reputado como Jacknife Lee resulta historia pura, pero ellos se aferran al presente y así –con su nombres- es como han llamado a su nuevo proyecto, uno en el que cabe la nostalgia, pero también la actualidad más candente.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Y es que además tenemos en su primer sencillo de adelanto a una vocalista de completa excelencia como lo es James Murphy de LCD Soundsystem, que aquí suena con nervio y brío en todo momento; “Los Angeles” es una canción urgente… algo paranoica, tal como lo es la propia ciudad querube.

Esa terna de figuras tan destacadas han creado un auténtico dream team, que no sólo incluye a Murphy, sino que la lista es brillante y destacadísima: Isaac Brock de Modest Mouse, Bobby Gillespie de Primal Scream, The Edge de U2 y Mark Bowen de Idles, entre otros.

El álbum epónimo al primer sencillo estará circulando a partir del 3 de noviembre, pero mientras tanto su video nos pone a recorrer la ciudad en patineta y siguiendo el recorrido del famoso skater Mason Silva.

Lol Tolhurst, Budgie y Jacknife Lee están dispuestos a ponernos alas con un sencillo que es todo delirio y cuyo videoclip es una belleza en blanco y negro.

