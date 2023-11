Hipnosis 2023: La partida del pastel más lisérgico del año

En la vida hay compromisos a los que uno simplemente no puede permitirse faltar. Llevamos un año celebrando el 20 aniversario del Yoshimi battles the pink robots, uno de los discos que afortunadamente existen para acercarse con confianza y comprender la esencia que tuvo musicalmente el excitante inicio del Siglo XXI. A pesar de la fuerte conexión que tienen The Flaming Lips con México, la partida del pastel de este gran cumpleaños sucedió apenas este sábado 4 de noviembre, con un show en el que Wayne Coyne y compañía ejecutaron en vivo el álbum, track por track; no solamente para la generación de weirdos que vivimos esos años de adolescencia en medio de una profunda y agridulce melancolía, sino también para una comunidad creciente de escuchas y entusiastas de un proyecto que busca su camino en la periferia de la industria y lo hace con una personalidad cada vez más potente y resonante con su propio discurso, como es el Festival Hipnosis.

TXT:: Aarón Enríquez / FOT:: Eduardo Martínez

De entrada el sitio para el encuentro ya era un gran signo de interrogación, no solamente porque el Parque Cuitláhuac es prácticamente nuevo sino porque además está ubicado en el oriente de la ciudad, en el mero Iztapalapa, un lugar poco explorado por la hipsteriza que tradicionalmente vive alejada del estruendo popular de la periferia citadina. Sin embargo, más allá de la sorpresa que resultó para muchos descubrir postales de la marginalidad en la que vive gran parte de la población en este país, un par de conatos de interrumpir la venta de alcohol por parte de las autoridades (que al final se resolvió) y algunos otros detalles de logística que se pueden ajustar en futuras ocasiones, la realidad es que el lugar cumplió sin mayor problema.

Los platos se fueron sirviendo uno a uno desde temprano. Por cuestiones de horarios hubo un par que nos quedamos con ganas de presenciar, entre ellos Los Mundos. Pero para media tarde las atmósferas lisérgicas de The Brian Jonestown Massacre ya sonorizaban con potencia los festejos. El trago no pasó mal por la garganta, por ser uno de los más anhelados del día y por la cajita de sorpresas que implica vivir un show en el que Anton Newcombe esté involucrado. Pero por la hora designada (demasiado temprano), no dejó de sentirse como si te obligaran a comer un plato de mole con pollo a las 8 de la mañana.

Después de ese bombazo llegó el momento en el que los asistentes nos fuimos reconociendo unos a otros. La tarde pasaba entre las idas y venidas para recargar las tarjetas de pago, encontrar algo para beber y ajustar lo necesario para entrar de lleno al disfrute. El set de Panda Bear y Sonic Boom resonaba a la distancia. Pero sin duda el momento que sirvió para hacernos recordar que estábamos reunidos en ese lugar por las mismas motivaciones sucedió con Altin Gün, un acto que de por sí generaba expectativa pero que terminó por ser el ingrediente sorpresa en el relleno del pastel, quizá el que mejor sonó durante todo el día y sin duda el que nos hizo bailar a todos en sintonía con un groove turco-psicodélico irresistible para las caderas. Su sonido hipnotizante hizo que la tarde cayera lentamente y nos dejó un momento que trazó la ruta de lo que vendría después.

Si hay una cosa en el mundo que puede sostener el encanto que vivimos con Altin Gün para no romper el hechizo, es la presencia de Melody Prochet sobre un escenario. Con la cara cubierta por su propio pelo por momentos, la francesa logra romper su propia fragilidad con el sonido de su voz. El audio, aún sobresaliente para este momento, nos permitió presenciar otro de los grandes sets de la noche con Melody’s Echo Chamber dándole sólido y pegador. Con Temples la congregación de asistentes se hizo más nutrida, una presentación también muy consistente que confirmó el lugar que los ingleses ya tienen en México. Cuando llegó la hora de Boy Harsher, la sensación era completamente festiva. El momento de dejar las guitarras para abrir paso a los sintetizadores. un dark wave impecable que se potenció de nuevo gracias a la calidad del audio. El resultado fue un llamado de urgencia al baile y la fiesta a tope. Mención honorífica aparte para la cerveza del festival.

Contrario a lo que sucedió con The Brian Jonestown Massacre, cuando fue el turno de Toro y Moi la sensación fue como tomarse un licuado de fresa en un lugar de un par de shots antes de salir de fiesta en la noche. La ansiedad por escuchar a los Flaming Lips ya era evidente entre los asistentes y parte del set preparado por Chaz Bear pasó francamente desapercibido para muchos. Para ese momento yo aún no comprendía el impulso que me hizo entender que esta cita era imperdible, pues con el tiempo uno a veces se aleja de las obras que han sido claves en el camino para abrir paso a cosas nuevas. Lo dice el propio Wayne Coyne en “Fight test”, pensamos equivocadamente que hay virtud en tratar de ser siempre cool. Pero para este momento ya hemos tenido que librar varias batallas. No somos los mismos de hace 20 años, pero la obra estará ahí por siempre como una estampa de lo que pasó, y se volverá eventualmente hacia ti para estamparse de nuevo en tu cara.

Escuchar una obra completa es un lujo en estos días, pero además hacerlo mientras es ejecutada en vivo, es algo que será inolvidable. Quizá haya sido el ser conscientes de lo que estaba sucediendo lo que nos hizo callar, pero el público no fue tan eufórico como en otras ocasiones. Quizá, de nuevo, por no perder el encanto. Los robots gigantes, el confeti, las botargas y los enormes globos rellenos de papelitos de colores estuvieron ahí, como siempre, acompañados por un Coyne que no paró de internarlo: sacarnos de la perplejidad e invitarnos a gritar más fuerte.

Es muy ambicioso pensar que un disco pueda retratar tan fielmente la sensación de un momento particular en el tiempo, pero Yoshimi… lo hace. Sólo que eso lo supe hasta ahora, veinte años después, recordando que sí, que ahí estábamos en 2002, pensando en el futuro, en los robots, en la inteligencia artificial; con una sensación de desolación que no sabíamos de dónde venía, mezclada con una esperanza medio ingenua de que al final del viaje aterrizaríamos en un futuro más brillante, siendo adolescentes, adquiriendo la conciencia de que lo hacemos es estar flotando auténticamente en el espacio. Con esa conciencia recibimos al nuevo milenio, sumergidos en una soberbia propia de quien aún no tiene idea de nada pero se quiere comer al mundo mientras lo cuestiona. Hoy estamos aquí, saltando de gozo sobre lo que antes fuera un basurero, con la certeza de que lo único que permanecerá cuando partamos, seguirá siendo este momento y nada más. “We’re not going to make it… You and me were never meant to be part of the future. All we have is now”.

El pilón de la partida de pastel más lisérgico del año fueron “Yeah yeah song”, “She don´t use jelly” y “Race for the prize”. Todos terminamos con ojos kawaii, despidiendo a los de Oklahoma y tratando de llevarnos una letra del letrero “Fuck Yeah Hipnosis” o aunque sea rescatando un confeti del piso. Podías ver salir a algunos seguidores con sus letras como trofeo y la persona más aguerrida que conozco para conseguir setlists de conciertos alcanzó su cometido también en esta ocasión. Para cerrar la noche, como cereza del pastel y un gran guiño de parte de la curaduría del festival, Los Pirañas hicieron sonar la cumbia colombiana ni más ni menos que en la mera Iztapalapa (¡wipipipi!). Nada mal para el festejo de un cumpleaños como éste en tierras mexicanas.

