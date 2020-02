Apenas el año pasado Lizzo fue reconocida por los Apple Music Awards como la Artista Revelación del año. La artista visitó la Ciudad de México para dar un íntimo show.

La intérprete de Thruth Hurts, Cuz I Love You y Jerome convivió con la prensa mexicana antes de su show privado, que días antes anunció a través de Twitter, Warner Music México. Durante la plática quedaron confirmados su confianza y seguridad, así como el carisma que contagia.

Tal como dice en su canción Juice:

If I’m shinin’, everybody gonna shine (Si yo estoy brillando, todos brillarán), I was born like this, don’t even gotta try (Nací así, ni siquiera tienes que intentarlo).