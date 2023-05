Durante muchos años ubicamos a la cantante australiana Lisa Gerrard como parte esencial de Dead Can Dance y así fue, pero también es cierto que la vida sigue y ella ha emprendido otros proyectos, como lo es la recreación del álbum Burn (2022) desde la afamada Casa Da Música, localizada en una de las ciudades más importantes de Portugal.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Ahora queda plasmada en un hermoso álbum, One Night in Porto, la presentación llevada a cabo el 23 de noviembre de 2022, que muestra la manera en que Lisa interactúa con Jules Maxwell, un músico con el que comenzó a colaborar cuando él comandaba el proyecto Le Mystère des Voix Bulgares.

Lo que es un hecho es que a sus 62 años de edad, la voz de Lisa Gerrad se conserva impecable y potente y se ajusta perfectamente a la paleta estética desplegada por Jules que va de algunas culturas ancestrales a una electrónica etérea e incluso hay quien apunta que se nota cierta influencia de Sigur Rós.

One Night in Porto es absolutamente hermoso y no sólo es contemplativo, posee fuerza y energía que elevan su nivel; en modo alguno se trata de algo New Age, sino de un registro que va variando la intensidad mientras Lisa conduce un viaje intercultural.

Desde el comienzo con “Heleali (The Sun Will Rise)” y en 7 piezas más se desborda la ritualidad, ya sea en los pasajes casi a piano y voz o cuando los arreglos se despliegan con majestuosidad e incluyen secuencias electrónicas que los fortifican, como en el caso de “Deshta (Forever)”.

La prensa especializada anota que existe inventiva y euforia en este One Night in Porto y razones no les faltan, dado que además cuentan con el virtuoso apoyo de James Chapman y David Kuckhermann para completar la cofradía con la que explorar y explotar la magia musical.

A la postre nos quedamos obnubilados ante composiciones tan logradas como “Noyalain (Burn)” (con una inspiradísima combinación de voces) y “Keson (Until My Strength Returns)”; One Night in Porto eleva nuestros espíritus y los mantiene en lo más alto… suspendidos en el tiempo y el espacio.

