Brian Eno y Fred Again.. maravillan con su ‘Secret Life’

Disco a disco y canción tras canción en este mismo espacio hemos venido señalando la importancia del inglés Fred Again.. en el panorama de la música electrónica del presente; por delante su trabajo como solista y luego erigiéndose como un productor de primer orden que ha sido clave para la faceta solista de Romy de The xx, por poner un ejemplo.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Recién dio un salto mediático muy grande al conformar una terna all star con Skrillex y Four Tet, que los llevó de emergentes al acto estelar del segundo fin de semana del Festival Coachella. En todo lo que hace, Fred Again.. va filtrando ese interés por registrar al mundo real y convertirlo en canciones… recolecta sonidos, murmullos y ambientes y con ellos hace genialidades.

Si bien ya había colaborado anteriormente en producción y composición con Brian Eno, lo que faltaba era un álbum de colaboración entre ellos a toda regla -un disco completo, pues-, pero ahora tenemos Secret Life para emocionarnos profundamente y comprobar porque Four Tet (que lo ha editado) lo anunciaba como uno de los álbumes más bonitos del año… y vaya que lo es.

Tuve la fortuna de escuchar en persona a Brian Eno, durante una charla para la Red Bull Academy en Nueva York, donde contó sobre su interés por la neurociencia y la faceta terapéutica y medica de la música; allí mismo reveló que es una de sus hijas quien le conecta con nuevas propuestas y artistas (también James Blake es un buen amigo suyo). Brian Eno elige muy bien con quien relacionarse.

Ya estaban ahí Someday World y High Life que Eno firmara con Karl Hyde (Underworld) en 2014 y que tuvo a Fred Again.. en diferentes roles y que anticipaban lo bien que funcionan juntos. No creo que haya que darle muchas vueltas, Secret Life será todo un acontecimiento discográfico de este 2023, primero por ese balance entre el ambient de Brian y el pop electrónico lánguido al que recurrió ahora el joven músico.

Y es que sobran los detalles interesantes, comenzando porque el título mismo proviene de “In My Secret Life”, un original de Leonard Cohen al que dan la vuelta y lo dejan simplemente en “Secret”, al tiempo que incluyen a una serie de colaboradores que no vienen mencionados en el track list… comenzado por un Justin Vernon (Bon Iver), que agrega voces ululantes a “Safety”.

Vale la pena mencionar que el talentoso Aaron Dessner de The National también aporta lo suyo en “Cmon”, en lo que es una reunión sobresaliente de creadores para una pieza casi minimalista; Secret Life es una exploración, un viaje… uno en el que la pareja repite: “No pienses en rendirte/ Ni menciones que ya has tenido suficiente” en una “Enough” que se constituye en el centro de esta entrega.

En Secret Life no importa la edad de sus compositores… no hay barrera generacional y la música se convierte en un lenguaje universal congelado en un tiempo eterno; total complicidad para crear una flujo estético que se escucha y se siente como una experiencia física.

No me cuesta decir que Brian Eno y Fred Again.. maravillan en estas 11 canciones; lo reitero cada que vuelvo a “Trying” y me topo con la voz de Lola Young que sirve de plataforma para acceder a un lugar mucho mejor que este. Una delicia que se prolongara durante varias eternidades.

