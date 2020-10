Una canción inédita que los fans de Linkin Park han pedido a la banda que comparta durante las últimas dos décadas finalmente será lanzada.

Los fans sabían que “Pictureboard” existía, pero, aparte de algunos que sospechaban haberla escuchado como una pista de intervalo durante una actuación en vivo, ninguno ha sido capaz de escucharla en un disco.

Ahora, el guitarrista, rapero y cantante de la banda, Mike Shinoda, ha confirmado que la canción aparecerá en la reedición del 20º aniversario de la banda de su innovador álbum debut “Hybrid Theory”.

Durante un encuentro con la prensa virtual de Linkin Park, Shinoda se refirió al trasfondo de la canción. “Los fans han sabido de “Pictureboard‘” por unos 19 o 20 años. Sabían de su existencia, pero no sabían en absoluto cómo sonaba”, declaró a LoudWire.

Añadió que después de mucho molestar a los fans, la banda consideró convertirla en una canción del club de fans de la LPU, sin embargo, un obstáculo de autorización de muestreo les impidió hacerlo fácilmente.

Shinoda dijo que encontró fascinante la fijación de los fans en la pista. “Hay tantas canciones… ¿por qué hay tanta atención en esta? Ni siquiera la has escuchado.” Explicó que eventualmente limpió la muestra (una muestra de batería de Barry White), y desde entonces los fans pudieron comprobar que el clip de audio era de un interludio que la banda había tocado en un festival de rock en 2000 o 2001.

Mike Shinoda recordó: “Los fans incluso habían inventado un nombre para esa actuación. Se inventaron su propio nombre para ese interludio y me preguntaban sobre el mismo, y yo decía: ‘No lo entiendes’. Ustedes se inventaron el nombre. Ni siquiera sé a qué canción se refieren. Literalmente le pusieron otro nombre a esa cosa. No se me ocurrió eso”.

Además, el guitarrista Brad Delson reveló que cree que “Pictureboard” es la primera canción en la que escuchó la voz del fallecido Chester Bennington. “A menos que mi memoria esté súper equivocada, lo cual es muy posible, pero no probable… Recuerdo haber recibido eso y haber dicho: ‘Oye, ¿qué piensas de este tipo? Acaba de enviarnos esta grabación”. No era como si llorara de alegría, pero casi. Yo estaba como, ‘Vaya, ni siquiera sé lo que es eso'”, dijo.

“Es tan pequeño y vulnerable en la estrofa y puedes oír todos esos timbres y armónicos y luego todos los sobretonos en la parte pesada. Para mí, me voló el sombrero de la cabeza. Y luego dijimos: ‘Tenemos que conocer a este tipo'”.

Shinoda dijo que la banda está “muy emocionada de que (los fans) la escuchen” “Pictureboard”, añadiendo: “Era casi que la ocasión tenía que ser lo suficientemente importante como para que valiera la pena hacer todas esas cosas. Esta fue esa ocasión”.

Los pedidos anticipados de la “Hybrid Theory 20th Anniversary Editon Super Deluxe Box Set” están disponibles aquí para su pre- orden. Incluye una caja que incluye cinco CDs, tres LPs (incluyendo “Reanimation” y el EP (“Hybrid Theory”), y tres DVDs.

La reedición del debut de la banda en el año 2000 incluirá 12 temas inéditos de la época del álbum, incluyendo la demo de 1999 “She couldn’t”, así como un libro de 80 páginas, una reproducción en cassette de un sampler de dos pistas del street team, litografías, una réplica laminada de la gira, y un póster de Bennington.